Rendőrök jelentek meg az ismert humorista otthonánál

Váratlanul jelentek meg a hatóságok Galla Miklós, humorista otthonánál. A részletekről egyelőre nem tudni, de a rendőri jelenlét komoly ügyre utal – írta meg a Borsonline.hu.

Fotó: beküldött fotó

A humorista korábban elmondta, hogy mindennapi ápolásra szorul, és nincs kizárva egy műtét sem, napjait szakember gondoskodása mellett tölti.

Háromféle gyógyszert szedek. Bőrgyógyászati problémám is van, egy ápolónő jár hozzám minden nap. A teljes testemet bekrémezi

– mondta el januárban a Borsnak. Állapota mélyen érintette a környezetét és pályatársai többen felajánlották támogatásukat, ha szükség lenne rá.

Galla Miklós nem szokványos viselkedéséről ismert

Galla pályafutása során többször került a címlapokra nem éppen szokványos viselkedése miatt. 2021 júniusában visszavonták a már odaítélt Karinthy-gyűrűt, miután kiderült, hogy a 61 éves parodista a színpadon a nemi szervét mutogatta a közönségnek. Legutóbb a The Voice-ban tűnt fel, de a fellépés inkább kínosra, semmint emlékezetesre sikeredett.