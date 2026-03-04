Hírlevél
Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Kiderült, hogy miért érkezhettek rendőrök az ismert humorista otthonához

Szerda reggel rendőrautók jelentek meg váratlanul egy dunaharaszti ház előtt. Galla Miklós ekkor már nem tartózkodott otthon: a hírek szerint kórházba szállították, miután rosszullétre hivatkozva lemondta reggeli taxiját.
Szerda reggel váratlan látogatók bukkantak fel Galla Miklós dunaharaszti otthona előtt: rendőrautók parkoltak az ingatlan előtt, miközben a humorista már nem tartózkodott otthon. A Bors információi szerint kórházba szállították.

Galla Miklós dunaharaszti otthona előtt parkoló rendőrautók szerdán reggel
Galla Miklós dunaharaszti otthona előtt parkoló rendőrautók szerdán reggel
Fotó: beküldött fotó, Borsonline.hu

Galla Miklós otthonánál rendőrök jelentek meg

A Bors által megszólított bennfentes szerint Galla reggel taxit hívott, de a sofőr még úton volt, amikor a humorista rosszullétre hivatkozva visszamondta a fuvarját. A kocsi a házhoz ért, senki sem nyitott ajtót, röviddel ezután pedig a rendőrség is megjelent. Többszöri felszólítás ellenére sem lépett ki senki.

Azt is elmondta, hogy Galla maga értesítette a 112-t, de a részletek egyelőre nem ismertek. Szemtanúk szerint a humorista kórházba került.

Korábban arról is írtunk, hogy Galla otthoni ápolásra szorul, háromféle gyógyszert szed, és napi rendszerességgel szakember vigyáz rá. Az egészségügyi problémák mellett anyagi nehézségekkel is küzd: bár támogatást kapott, a kiadásai ezt még nem fedezik teljesen.

 

