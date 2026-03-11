Fordulat Galla Miklós ügyében – erre senki sem számított

Az utóbbi időben sok találgatás jelent meg az interneten a népszerű humorista állapotával kapcsolatban. Most azonban Galla Miklós családja megszólalt, és igyekezett tisztázni, mi is történt valójában. A közlemény után pedig váratlan fordulat következett, ugyanis a közösségi médiában ezrek kezdtek üzenni a humoristának – írta a Bors.

Galla Miklós állapotáért aggódnak a rajongók

Fotó: Kunos Attila

Galla Miklós állapotáról a család adott hírt

A család tájékoztatása szerint a humorista a múlt héten elesett az otthonában. A baleset után mentő szállította kórházba, ahol jelenleg is alapos kivizsgáláson esik át.

A hozzátartozók azt is elárulták, hogy az orvosi vizsgálatok során olyan részletek is kiderülhetnek, amelyek magyarázatot adhatnak az elmúlt években tapasztalt viselkedésbeli változásokra. A család ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban különösen sokat jelent számukra a támogatás és a biztatás.

A közlemény után a humorista közösségi oldalát szinte elárasztották a kommentek. Sok rajongó idézte fel kedvenc emlékeit, mások egyszerűen gyors felépülést kívántak. Volt, aki a magyar humor egyik meghatározó alakjaként emlegette, mások pedig személyes élményeiket osztották meg róla.

A hozzászólások között ismert személyiségek üzenetei is megjelentek: többek között humoristatársak is jobbulást kívántak neki.

Több ezer reakció néhány óra alatt

A család bejegyzése nagyon gyorsan nagy figyelmet kapott. Néhány óra alatt több ezer reakció és rengeteg hozzászólás érkezett.

A kommentek többsége támogató és biztató hangvételű volt, ami jól mutatja, hogy sokan szeretettel gondolnak a humoristára. A rajongók most abban bíznak, hogy a kivizsgálás után Galla Miklós mielőbb jobban lesz, és ismét jó hírek érkeznek majd róla.