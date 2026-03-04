Rejtély, mi történhetett Galla Miklóssal – újabb hatóság jelent meg az otthonánál

Hírlevél
1 órája
Szokatlan hatósági jelenlét zavarta meg szerda reggel Dunaharaszti egyik csendes utcáját. Galla Miklós otthonához rendőrök érkeztek, miután információink szerint a humorista rosszul lett, és segítséget kért.
humoristagalla miklósrendőrrejtélykórház

Szerda reggel szokatlan jelenet zavarta meg a dunaharaszti utcát: rendőrautó állt meg Galla Miklós otthona előtt. Sajtóértesülések szerint a humorista a reggeli órákban rosszul lett, és maga hívta a 112-es segélyhívót. A rendőrök azonban hiába érkeztek gyorsan: bár a kertkapu nyitva volt, a bejárati ajtó zárva maradt, és nem érkezett válasz belülről. Végül kénytelenek voltak betörni az ajtót – írta a Borsonline.hu.

Fotó: Bors/olvasói fotó 

Rejtély, mi történhetett Galla Miklóssal

Bent viszont nem találták a humoristát. 

A Bors egyik bennfentese szerint addigra már kórházba került. A környezetében élők úgy tudják, az utóbbi időben otthoni ápolásra szorult, és többféle gyógyszert szedett.

A különc, gyakran provokatív megnyilvánulásairól ismert humorista neve korábban sem csak a poénok miatt került reflektorfénybe. Most azonban nem egy szokatlan performansz, hanem egy váratlan hatósági jelenlét irányította rá a figyelmet. Ráadásul a rendőrségi intézkedés után nem sokkal újabb egyenruhások bukkantak fel a háznál, a közterület-felügyelők epdig ideiglenes lakattal biztosították a megrongált ajtót.

 

