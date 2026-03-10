Rendőrök és mentők lepték el az utcát – így látta a szomszéd Galla Miklós kálváriáját

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Hatalmas riadalmat okozott a népszerű nevettető lakóhelyénél a hatóságok vonulása, amely az egész utcát felbolygatta. A szomszédok beszámolói szerint a mentők mellett tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre, miután egy héten belül már másodszor volt nagy mozgás Galla Miklós otthona körül.
Galla Miklós, a magyar abszurd humor meghatározó alakja és a L’art pour l’art Társulat alapítója az elmúlt időszakban inkább polgárpukkasztó fellépéseivel borzolta a kedélyeket, ám most egy aggasztó magánéleti válság miatt irányult rá a figyelem. Az országot és a művész környezetét is megrázta a hír, miszerint szirénázó egységek lepték el az otthonát, egyértelművé téve, hogy a háttérben komoly dráma zajlik. A szomszédok beszámolói és a család jelzései alapján egyre tisztább kép rajzolódik ki arról a megrázó valóságról, amely a nevettető mindennapjait beárnyékolja.

Galla Miklós
Galla Miklós szomszédja megszólalt
Fotó: Máté Krisztián/Bors

Drámai napok Galla Miklós otthonánál

Pénteken reggel szirénák törték meg a csendet a népszerű humorista lakóhelyénél, ahol a mentők, a rendőrök és a tűzoltók egymás után sorakoztak fel. Egy szemtanú a Borsnak idézte fel a sokkoló pillanatokat: 

Arra lettem figyelmes, hogy szirénázva érkeztek az autók, sorban egymás után. Azt hittem, hogy baleset van”

 – emlékezett vissza a szomszéd, aki csak a hatóságoktól tudta meg, hogy a híres nevettetőhöz érkezett a segítség. A környéken élők szerint a művész egyébként is visszahúzódó életet élt, szinte csak akkor látták, amikor taxiba szállt.

A dráma azonban a kórházi elszállítás után is folytatódott: az ingatlan előtt hamarosan egy hatalmas konténer jelent meg, amelybe a családtagok elkezdték kihordani a lakásban felhalmozott tárgyakat. 

Galla Miklós háza
Egy konténerben landoltak a humorista személyes tárgyai, valamint az ágya is
Fotó: Mediaworks / Bors

Az áldatlan állapotok felszámolása során a szemétbe került a humorista régi ágya, de még a zuhanyzója és számos személyes holmija is, miközben a rokonok a rajongók imáit kérik a kórházban ápolt Galla Miklós gyógyulásáért.

 

