Rendőrök vitték haza Galla Miklóst a kórházból

2026. március 05. 19:54
Olvasási idő: 7 perc
Már otthon pihen a humorista a Blikk értesülései szerint. Galla Miklóst szerdán vitte el a mentő a Dunaharasztiban lévő otthonából a kórházba.
Szerda délelőtt rendőrök, tűzoltók és mentők jelentek meg Dunaharaszti egyik csendes utcájában, ami miatt a környéken élők is aggódva figyelték az eseményeket. A hatóságok Galla Miklós házához vonultak ki, megpróbáltak bejutni a házába. Nem sokkal később kiderült, hogy nem történt tragédia, de a mentősök úgy ítélték meg, hogy a humoristát kórházba kell vinni. A művész több mint egy évtizede él már a Pest vármegyei településen. Otthonát az eset után az önkormányzat munkatársai lezárták.

Galla Miklós
Galla Miklós
Fotó: Facebook/Galla Miklós 

Csütörtökre már nyoma sem volt a szerdai intézkedéseknek a háznál. A bejárati ajtóról és a kerítésről eltűnt a hatósági pecsét, és az a lakat is lekerült a kapuról, amelyet az előző napon helyeztek fel. Galla Miklóst telefonon nem sikerült elérnie a Blikknek, így továbbra sem tudni pontosan, mi történt vele.

Egy szomszéd, aki a ház körüli munkák miatt szinte az egész napot az utcán töltötte szerdán, arról beszélt, 

már jó ideje nem látott semmilyen mozgást a ház körül. 

Azt is elárulta, Galla Miklós rendszerint taxizik, ezért a szomszédok megszokták, hogy időnként autó áll meg a ház előtt. Csütörtökön azonban – elmondása szerint – egyetlen taxi sem érkezett hozzá.

A Dunaharasztiban zajló aggasztó események után a hatóságok végre tiszta vizet öntöttek a pohárba és az Origo kérdéseire válaszolva közölték: 

a járőrök egy aggódó ismerős bejelentésére érkeztek a helyszínre, mivel a 66 éves humorista nem adott életjelet magáról. 

Reggelre eltűnt a pecsét Galla Miklós házáról

A bulvár lapnak a helyi önkormányzat Rendészeti Irodájának munkatársai rövid tájékoztatást adtak: 

Galla Miklós visszatért az otthonába.

A helyi rendőrőrsön nem kaptak érdemi információt az esetről a Blikkesek, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai pedig nem reagáltak a feltett kérdéseikre. Megpróbálták személyesen is elérni a humoristát csütörtökön. 

Többször becsengettek Galla Miklóshoz, de nem nyitott ajtót, és a telefonhívásaikra sem válaszolt. 

Nem sokkal később hazatért az egyik közeli szomszédja, aki arról számolt be, hogy a Holló Színház alapítója már az előző estét is otthon töltötte.

Miklós már szerdán este megjött, rendőrök hozták haza, az ő segítségükkel jutott be a házába. Az előző nap eseményei minden bizonnyal megviselték és szerintem egész nap alszik, mert nem volt mozgás a ház körül."

– mondta. 

A lap elérte Galla Miklós korábbi alkotótársát, Laár Andrást. Az előadóművész elmondta, hogy – sok rajongóhoz hasonlóan – ő is aggódva figyeli a történteket, és reméli, hogy barátja hamar felépül.

Sajnos nem tudtam, mi történt vele, egy újságíró mondta el, hogy kórházba vitték. Nem tudtam még vele én sem beszélni, hiába próbáltam elérni telefonon, remélem, előbb-utóbb majd felveszi. Az elmúlt hónapokban azt gondoltam, javult az egészségi és az anyagi helyzete, reménykeltő állapotban volt, bízom benne, hogy hamar túljut ezen a mostani eseten" 

– közölte.

Galla Miklós és Laár András legutóbb tavaly novemberben lépett fel a jászkarajenői művelődési házban. A fellépés után arról szóltak a hírek, hogy a rendezvény bevétele segített javítani a két művész anyagi helyzetén.

