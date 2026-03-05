Rendőrök vitték haza Galla Miklóst a kórházból

Szerda délelőtt rendőrök, tűzoltók és mentők jelentek meg Dunaharaszti egyik csendes utcájában, ami miatt a környéken élők is aggódva figyelték az eseményeket. A hatóságok Galla Miklós házához vonultak ki, megpróbáltak bejutni a házába. Nem sokkal később kiderült, hogy nem történt tragédia, de a mentősök úgy ítélték meg, hogy a humoristát kórházba kell vinni. A művész több mint egy évtizede él már a Pest vármegyei településen. Otthonát az eset után az önkormányzat munkatársai lezárták.

Galla Miklós

Fotó: Facebook/Galla Miklós

Csütörtökre már nyoma sem volt a szerdai intézkedéseknek a háznál. A bejárati ajtóról és a kerítésről eltűnt a hatósági pecsét, és az a lakat is lekerült a kapuról, amelyet az előző napon helyeztek fel. Galla Miklóst telefonon nem sikerült elérnie a Blikknek, így továbbra sem tudni pontosan, mi történt vele.

Egy szomszéd, aki a ház körüli munkák miatt szinte az egész napot az utcán töltötte szerdán, arról beszélt,

már jó ideje nem látott semmilyen mozgást a ház körül.

Azt is elárulta, Galla Miklós rendszerint taxizik, ezért a szomszédok megszokták, hogy időnként autó áll meg a ház előtt. Csütörtökön azonban – elmondása szerint – egyetlen taxi sem érkezett hozzá.

A Dunaharasztiban zajló aggasztó események után a hatóságok végre tiszta vizet öntöttek a pohárba és az Origo kérdéseire válaszolva közölték:

a járőrök egy aggódó ismerős bejelentésére érkeztek a helyszínre, mivel a 66 éves humorista nem adott életjelet magáról.

Reggelre eltűnt a pecsét Galla Miklós házáról

A bulvár lapnak a helyi önkormányzat Rendészeti Irodájának munkatársai rövid tájékoztatást adtak:

Galla Miklós visszatért az otthonába.

A helyi rendőrőrsön nem kaptak érdemi információt az esetről a Blikkesek, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai pedig nem reagáltak a feltett kérdéseikre. Megpróbálták személyesen is elérni a humoristát csütörtökön.

Többször becsengettek Galla Miklóshoz, de nem nyitott ajtót, és a telefonhívásaikra sem válaszolt.

Nem sokkal később hazatért az egyik közeli szomszédja, aki arról számolt be, hogy a Holló Színház alapítója már az előző estét is otthon töltötte.

Miklós már szerdán este megjött, rendőrök hozták haza, az ő segítségükkel jutott be a házába. Az előző nap eseményei minden bizonnyal megviselték és szerintem egész nap alszik, mert nem volt mozgás a ház körül."

– mondta.