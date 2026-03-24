Sokkoló gázolás Balatonalmádiban: már tudjuk, kit ütött el a vonat

Hétfőn este újabb tragédia történt a Balaton-parton: egy személyvonat elgázolt egy embert Balatonalmádiban. A gázolás körülményeit jelenleg is vizsgálják, miközben folyamatosan derülnek ki újabb részletek a balesetről – a Veszprém Vármegyei hírportál számolt be tragédiáról.

Újabb vonatgázolás, ezúttal Balatonalmádiban

Gázolás Balatonalmádiban

Az eset nem sokkal este nyolc óra előtt történt a Balatonalmádi Kócsag utcai vasúti átjáróban. A Mávinform közleménye szerint a Balatonfüred–Székesfehérvár vasútvonalon közlekedő szerelvény sodorta el az áldozatot. A vonaton mintegy negyvenöten utaztak, őket mentesítő járattal szállították tovább. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában. A baleset után Balatonalmádi és Alsóörs között nem közlekedhettek a vonatok. Az utasokat pótlóbuszokkal vitték Balatonfüred és Balatonalmádi között.

Már tudjuk, ki az áldozat

Információk szerint az áldozat egy középkorú férfi volt, aki Balatonalmádiban élt. A helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyet a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vizsgálja, az eljárás közigazgatási rendtartás keretein belül zajlik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.