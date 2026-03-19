Drámai részletek derültek ki a rendőrgázolásról, a büntetőjogász is megszólalt

Komoly riadalmat okozott egy hajnalban történt gázolás a 8-as főúton, ahol két rendőr éppen egy korábbi baleset helyszínén dolgozott. A járőrök egy elütött vad miatt érkeztek a helyszínre, amikor váratlanul újabb tragikus esemény történt – írta a Blikk.

Mindkét rendőr megsérült a gázolásban

Súlyos gázolás a helyszínelés közben

A gázolás akkor történt, amikor a rendőrök már eltávolították az úttesten fekvő szarvas tetemét és a szükséges méréseket végezték. A szolgálati autó megkülönböztető jelzései villogtak, így jól látható volt, hogy valami rendkívüli történik az útszakaszon.

Ennek ellenére egy érkező autós nem lassított időben és először a rendőrautónak ütközött, majd a jármű sodródása során eltalálta a két járőrt is.

Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a rendőrök szó szerint a levegőbe repültek, mielőtt az aszfaltra zuhantak. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek: végtag-, gerinc- és fejsérüléseket is megállapítottak náluk.

Kora hajnalban történt a baleset, az előző órában nagy valószínűséggel egy kamion elgázolt az úton egy szarvast, a sofőr vagy észre sem vette a gázolást, vagy roppant felelőtlen módon továbbhajtott, és otthagyta az állat mázsás tetemét az úton. Ezen az úton sok a vadbaleset, táblák sora figyelmeztet erre. Nem tudom elfogadni, hogy nem vesz észre egy sofőr egy vadgázolást, azt is lehet érezni, még egy 18 kerekű kamionnál is, ha elsodor valaki egy ekkora állatot. Felelőtlen volt, továbbment, neki kellett volna jelentenie a dolgot, megállni az úton, s akkor nincs ez a tragédia. El lehet képzelni, mi lett volna, ha egy hajnalban munkába induló motoros vagy egy kisebb autó sofőrje találkozik az úton ezzel az akadállyal. Nagyon sajnálom a rendőröket, figyelem a híreket, ha vér kell nekik, azonnal indulok a kórházba.

– nyilatkozta Gémesi András.

Az egyik járőr állapota különösen aggasztó, több műtét vár rá, míg társa stabilabb állapotban van, de szintén komoly ellátásra szorul.

Nem csak a rendőrök sérültek meg

A balesetet okozó autóban öten utaztak és az ütközés következtében ők is megsérültek. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek és minden érintettet kórházba szállítottak.