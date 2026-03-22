Hófehér Mercedes gázolt a zebrán Nyíregyházán – fotókkal

A halálos gázolás vasárnap este Nyíregyházán, a Bokréta utcai hajléktalanszálló közelében, egy gyalogátkelőhelyen történt. A gyalogos, akit egy luxusautó ütött el, a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – közölte a Szon.hu. A tragédia helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Halálos gázolás a zebrán a vármegyeszékhelyen Fotó: Bordás Béla

Egy nappal a gázolás után elhunyt egy fiatal rendőr

Március 20-án életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, aki előző nap Veszprém külterületén, szolgálatteljesítés közben szenvedett közúti balesetet. A halálos gázolás áldozata mindössze 22 éves volt.

A fiatal járőr gyászoló szüleinek Pintér Sándor belügyminiszter levélben fejezte ki részvétét.