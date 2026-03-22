Hófehér Mercedes gázolt a zebrán Nyíregyházán – fotókkal

Az áldozat a helyszínen életét vesztette. Halálos gyalogosgázolás történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyén.
A halálos gázolás vasárnap este Nyíregyházán, a Bokréta utcai hajléktalanszálló közelében, egy gyalogátkelőhelyen történt. A gyalogos, akit egy luxusautó ütött el, a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – közölte a Szon.hu. A tragédia helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.
Egy nappal a gázolás után elhunyt egy fiatal rendőr
Március 20-án életét vesztette Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, aki előző nap Veszprém külterületén, szolgálatteljesítés közben szenvedett közúti balesetet. A halálos gázolás áldozata mindössze 22 éves volt.
A fiatal járőr gyászoló szüleinek Pintér Sándor belügyminiszter levélben fejezte ki részvétét.
