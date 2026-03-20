Gyász: meghalt az egyik fiatal rendőr, akit a 8-as főúton gázoltak el csütörtökön

Az Origo is beszámolt róla, hogy március 19-én hajnalban a Veszprémi Rendőrkapitányság két járőre súlyos sérüléseket szenvedett a 8-as főút 56. kilométerszelvényében történt balesetben. A rendőröket egy elütött és az úton hagyott szarvas miatt riasztották a helyszínre. A gázolás akkor történt, amikor a láthatósági mellényt is viselő egyenruhások már eltávolították az úttesten fekvő állat tetemét és a helyszínelést végezték. A szolgálati autó megkülönböztető fényjelzései villogtak, így jól látható volt, hogy valami rendkívüli történik az útszakaszon. Ennek ellenére egy érkező autós nem lassított időben, és előbb a rendőrautónak ütközött, majd a jármű sodródása során eltalálta a két járőrt is.

Meghalt a gázolás 22 éves áldozata, Zalavári Bálint Zsolt r. őrmester Fotó: Police.hu

A gázolás erejét jól mutatja, hogy a rendőrök szó szerint a levegőbe repültek, mielőtt az aszfaltra zuhantak. Mindketten súlyos végtag-, gerinc- és fejsérüléseket szenvedtek, Zalavári Bálint Zsolt állapota különösen aggasztó volt, de társa is komoly ellátásra szorult. A balesetet okozó autóban öten utaztak, az ütközés következtében ők is megsérültek. A mentők gyorsan a helyszínre érkeztek és minden érintettet kórházba szállítottak.

Meghalt a gázolás egyik, 22 éves áldozata

Péntek délután a Police.hu arról tájékoztatott, hogy a gondos orvosi ellátás ellenére Zalavári Bálint Zsolt rendőr őrmester, a Veszprémi Rendőrkapitányság járőre életét vesztette.

Zalavári Bálint Zsolt 2003. április 14-én született Veszprémben. Miután elvégezte a tíz hónapos rendőrjárőr képzést, 2025. január 14-én kinevezték próbaidős járőrnek, majd egy évvel később, 2026. január 14-én véglegesítették beosztásában, őrmesteri rendfokozatban.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és Magyarország Rendőrsége megrendülve osztozik a gyászoló család fájdalmában, és őszinte együttérzésüket fejezték ki az elhunyt munkatárs hozzátartozóinak.