Kiderült, ki az áldozata a szombati halálos vonatgázolásnak

Szombat délután tragédia történt Pincehely közelében: a Mecsek InterCity halálra gázolt egy embert a vasúti pályán. A mozdonyvezető fél hat után jelezte az esetet, miután észlelte, hogy a síneken, az állomástól nagyjából ötszáz méterre egy ember fekszik. A szerelvény ekkorra már nem tudott megállni, elkerülhetetlenné vált a gázolás – írta a Teol.hu.

Halálos vonatgázolás Pincehelynél, egy 13 éves kislány az áldozat

Fotó: Illusztráció/Bordás Béla

13 éves gyerek a gázolás áldozata

Később kiderült, hogy

az áldozat egy 13 éves, nagyszékelyi kislány volt.

Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A hír villámgyorsan végigfutott a környéken, és olyan csendet hagyott maga után, amit nehéz szavakba önteni. Várkonyi Zoltán polgármester szerint felfoghatatlan a tragédia. Mint mondta, a kislány egy rendezett családban élt, az idősebb gyermek volt a testvérei közül. A közösséget sokkolta az eset.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.