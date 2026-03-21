Síneken fekvő embert gázolt a Pécsre tartó vonat

Pincehelynél tragikus baleset történt: a 16:05-kor a Déli pályaudvarról Pécs felé induló Mecsek InterCity (IC 806) egy embert ütött el a síneken. A vonat vezetője fél hat körül jelentette a gázolást, elmondása szerint a sérült a pincehelyi állomástól körülbelül 500 méterre feküdt a síneken, a vonat pedig már nem tudott megállni – írta a Teol.hu.

Pótlóbuszok járnak a gázolás miatt

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Farkas Kinga szerint a helyszínen jelenleg is zajlik a baleseti helyszínelés.

A baleset miatt a Tolnanémedi és Pincehely közötti szakaszon a vonatok nem közlekednek, az utasoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk, a járatokat pótlóbuszokkal helyettesítik.

A pótlóbuszok megállóhelyei:

Pincehely, vasútállomás (VOLÁN)

Tolnanémedi, községháza (VOLÁN)

Simontornya, vasútállomás (VOLÁN)

Az IC utasait a pótlóbuszok szállítják tovább, így biztosítva, hogy elérjék úti céljukat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.