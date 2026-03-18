Halálos gázolás után is volt kedve viccelődni a tiszás jelöltnek

Halálos közlekedési baleset miatt állt korábban bíróság előtt a Tisza Párt paksi képviselőjelöltje. Az ügy középpontjában egy tragikus gázolás áll, amelyben egy férfi életét vesztette. A Tolna vármegyei hírportál osztotta meg az újabb botrány részleteit.

A halálos gázolás miatt csak 3 hónapra vonták be a jogosítványát a Tisza Párt jelöltjének

Gázolás Madocsán: halállal végződött a baleset

A Teol.hu arról ír, hogy az eset 1998-ban történt, amikor Cseh Tamás egy madocsai férfit gázolt el. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később belehalt a sérüléseibe.

Az ügyészség még abban az évben vádat emelt ellene, az ítélet pedig 1999 februárjában született meg a Szekszárdi Városi Bíróságon. A politikus rendkívül enyhe büntetést kapott:

mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől.

A baleset megrázta az áldozat családját, a temetőben olvasható sírfelirat szerint a férfi más hibájából hunyt el.

Rendőri múltja is kérdéseket vet fel

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, kábítószeres ügyekkel foglalkozott, és később fedett nyomozóként is tevékenykedett. Ez a pozíció kiemelt szerepnek számít a rendőrségen belül.

Felmerül a kérdés, hogy ez a háttér hatással lehetett-e az eljárás kimenetelére.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség nem fellebbezett, így az azonnal jogerőre emelkedett.

Balesetekkel viccelődött a közösségi médiában

A történtek után évekkel később a tiszás jelölt közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú bejegyzéseket osztott meg a közösségi oldalán.

Egyik megosztott mémben az szerepelt:

Vigyázzatok az utakon! Ilyenkor sokan ülnek ittasan az autóba és engedik vezetni a feleségüket...

Egy másik poénja:

Akar Jehova tanúja lenni? Én??? Még csak nem is láttam a balesetet!

Újabb gyöngyszem a tiszás poénjaiból

A megosztások újabb kérdéseket vetnek fel a politikus megítélésével és hitelességével kapcsolatban.

Bóka János: „Így integetnek?” – újabb botrány a Tisza körül

Heves vitát váltott ki egy nyilvánosságra került fotó, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni képviselőjelöltje látható egy futballultrák által szervezett vonuláson. Bóka János szerint a felvétel egyértelmű, a Tisza Párt viszont azt állítja, hogy a politikus csupán integetett.