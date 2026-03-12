Hírlevél
Gázpalackból szívta a gázt és közben őrjöngött az erkélyen egy balatonalmádi férfi

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le a napokban Balatonalmádiban. Egy asszony kihívta a rendőröket az albérlőjére, aki az erkélyen állva életveszélyesen megfenyegette, miközben nagyokat szippantott egy gázpalackból.
Balatonalmádiban olyan bejelentés érkezett a rendőrségre, amitől még a tapasztalt zsaruk szemöldöküket felhúzva néztek össze. Egy helyi nő hívta ki a rendőröket, ugyanis az albérlője a teraszon állva szidta és fenyegette őt, az őrjöngés közben egy gázpalackot tartott a kezében – adta hírül a Veol.hu.

Mire nem jó egy gázpalack? A balatonalmádi férfi az erkélyen szívta a gázt, miközben halálosan megfenyegette főbérlőjét
Mire nem jó egy gázpalack? A balatonalmádi férfi az erkélyen szívta a gázt, miközben halálosan megfenyegette főbérlőjét
Fotó: Príma Energia 

Gázpalackból szívta a gázt

A szóváltás során a főbérlő hölgy felszólította a 33 éves albérlőjét, hogy azonnal költözzön el. A férfi ekkor nagyokat szippantott a gázpalackból, és életveszélyesen megfenyegette a nőt. 

A rendőrök elfogták az elkövetőt, előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték a letartóztatását.

Úgy tűnik, a március az őrjöngő férfiak hónapja: nőnapon például egy elkövető késsel kezében „köszöntötte” hölgyismerőseit nőnapon.

 

