Gázpalackból szívta a gázt és közben őrjöngött az erkélyen egy balatonalmádi férfi

Balatonalmádiban olyan bejelentés érkezett a rendőrségre, amitől még a tapasztalt zsaruk szemöldöküket felhúzva néztek össze. Egy helyi nő hívta ki a rendőröket, ugyanis az albérlője a teraszon állva szidta és fenyegette őt, az őrjöngés közben egy gázpalackot tartott a kezében – adta hírül a Veol.hu.

Fotó: Príma Energia

Gázpalackból szívta a gázt

A szóváltás során a főbérlő hölgy felszólította a 33 éves albérlőjét, hogy azonnal költözzön el. A férfi ekkor nagyokat szippantott a gázpalackból, és életveszélyesen megfenyegette a nőt.

A rendőrök elfogták az elkövetőt, előállították, őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték a letartóztatását.

