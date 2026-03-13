Gázszivárgás miatt kiürítettek egy óvodát pénteken

A gázszivárgás miatt teljesen kiürítették a Zengő Óvodát, az intézményben tartózkodó gyermekeket pedig átkísérték a József Attila Művelődési Házba. A sajnálatos hírről Sárbogárd kormánypárti polgármestere, Sükösd Tamás számolt be közösségi oldalán – írja a Feol.hu.

Gázszivárgás miatt kiürítették a sárbogárdi Zengő Óvodát

Fotó: Illusztráció/FMH-archív

Gázszivárgás történt az óvoda közelében

A városvezető tájékoztatása szerint a gyermekek már biztonságban vannak, és a József Attila Művelődési Házban biztosítják a napi ellátásukat. Azonban arra kérte a szülőket, hogy ha megoldható, a gyermekeket vigyék haza.

