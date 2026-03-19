Már megásta áldozata sírját, amikor lebukott az ostorosi férfi – videó

Egy hatalmas gödör tűnt fel a semmiből a Heves vármegyei Ostoros egyik házának udvarán. A szomszédok arra tippeltek, hogy valami nem stimmel, és egyre többen kezdtek erre gyanakodni – közölte a Heol.hu.

A ház udvarán ásott gödör mellett találták még egy kutyát is, amelyet végül sikerült időben kimenteni

A gödör mellett találták meg az állatot

A furcsa történetről a mezőkövesdi Pamacs Kutyamentő Alapítvány számolt be a közösségi oldalán. Egy videót is közzétettek, amelyen jól látszik az udvarban ásott hatalmas gödör, mellette pedig egy kutya.

A helyiek elmondása szerint a férfi a kutyának szánta a frissen kiásott sírt.

Borzalmas volt ezt látni is... Megásta a kutya sírját egy férfi, ismerőse és szomszédok is tudomást szereztek arról, hogy mire készül. Így sikerült megakadályozni időben”

– tette közzé a Pamacs Kutyamentő Alapítvány a Facebookon.

Felfogni sem lehet, mekkora szerencse kellett ahhoz, hogy idejében érkezzünk és a kutyát kimenekítsük a férfi terve elől”

– mondta a Heol.hu újságírójának Molnárné Kelemen Viktória, a mezőkövesdi szervezet vezetője.

A kutyát biztonságba helyezték és gondoskodtak róla, hogy ne maradhasson a férfinál. A Babák Menedék Állatmentő Alapítvány vette át, már biztonságban van.

Nem ez volt az egyetlen megrázó állatvédelmi ügy az elmúlt napokban. Egy másik esetben Fejér vármegyében kellett közbelépniük az állatmentőknek, ahol egy kecske került életveszélybe. Amit láttak, még a tapasztalt szakembereket is megdöbbentette.