Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

kislány

A felelőtlen óvónő hibája majdnem a 3 éves kislány életébe került

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy borsodi óvodában majdnem komoly baj történt egy névnapi buli után. Egy gondatlan óvónő miatt a hároméves kislánynál súlyos allergiás reakció alakult ki, amikor nem ellenőrzött nassolnivalót kapott. Az eset után már vádat is emeltek az érintett dolgozó ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kislánykazincbarcikai járási ügyészséggondatlan óvónőügyészségallergiabíróságóvónő

Egy kis Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei óvodába 2023 szeptemberében került be egy hároméves kislány, akiről mindenki tudta, hogy különösen figyelni kell rá. Gyermekorvosi előírás szerint földimogyoró- és szójamentes étrendet kellett kapnia, mert ezek az összetevők nála komoly bajt okozhatnak. Egy gondatlan óvónő miatt viszont majdnem tragédia történt – írta a Borsonline.hu.

A kislányt a gondatlan óvónő mulasztása miatt kórházba kellett szállítani
A kislányt a gondatlan óvónő mulasztása miatt kórházba kellett szállítani
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Névnapi buli, egy marék nasi és a gondatlan óvónő

Az édesanyja minden óvodai dolgozót értesített a kislány különleges étrendjéről, így a pedagógiai asszisztenst is, aki a későbbiekben a történet főszereplőjévé vált. A kislánynak az anyukája saját ételt vitt be nap mint nap, saját evőeszközzel együtt, hogy biztosan ne legyen baj. 

2024 márciusában névnapi ünnepséget tartottak az óvodában. A szülők különféle nasikat vittek be a gyerekeknek. A rendezvény után a pedagógiai asszisztens két darab sóspálcikát adott a kislánynak anélkül, hogy megnézte volna az összetevőket. A ropogtatnivaló szójalisztet tartalmazott.

Később a kislány elmondta az anyukájának, hogy evett a sóspálcikából. Az anya azonnal szólt az intézményvezetőnek, majd orvost hívtak. A gyermeknél ekkor már allergiás reakció jelentkezett, rosszul lett, ezért kórházba vitték. Szerencsére a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tünetek elmúltak.

Az ügyészség szerint a pedagógiai asszisztens nem tartotta be a rá vonatkozó szabályokat, pedig pontosan tudta, hogy a gyermek milyen diétán van. Mulasztásával közvetlen veszélybe sodorta a rábízott kislány egészségét és életét is.

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség az óvónő ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

Amíg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei óvodában a felelőtlen óvónő hibája majdnem tragédiát okozott, a múltban volt egy másik óvoda is, ahol aggasztó eset történt. Az egri Epreskert utcai óvodában több gyerek is megbetegedett ismeretlen okból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!