A felelőtlen óvónő hibája majdnem a 3 éves kislány életébe került

Egy kis Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei óvodába 2023 szeptemberében került be egy hároméves kislány, akiről mindenki tudta, hogy különösen figyelni kell rá. Gyermekorvosi előírás szerint földimogyoró- és szójamentes étrendet kellett kapnia, mert ezek az összetevők nála komoly bajt okozhatnak. Egy gondatlan óvónő miatt viszont majdnem tragédia történt – írta a Borsonline.hu.

A kislányt a gondatlan óvónő mulasztása miatt kórházba kellett szállítani

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Névnapi buli, egy marék nasi és a gondatlan óvónő

Az édesanyja minden óvodai dolgozót értesített a kislány különleges étrendjéről, így a pedagógiai asszisztenst is, aki a későbbiekben a történet főszereplőjévé vált. A kislánynak az anyukája saját ételt vitt be nap mint nap, saját evőeszközzel együtt, hogy biztosan ne legyen baj.

2024 márciusában névnapi ünnepséget tartottak az óvodában. A szülők különféle nasikat vittek be a gyerekeknek. A rendezvény után a pedagógiai asszisztens két darab sóspálcikát adott a kislánynak anélkül, hogy megnézte volna az összetevőket. A ropogtatnivaló szójalisztet tartalmazott.

Később a kislány elmondta az anyukájának, hogy evett a sóspálcikából. Az anya azonnal szólt az intézményvezetőnek, majd orvost hívtak. A gyermeknél ekkor már allergiás reakció jelentkezett, rosszul lett, ezért kórházba vitték. Szerencsére a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tünetek elmúltak.

Az ügyészség szerint a pedagógiai asszisztens nem tartotta be a rá vonatkozó szabályokat, pedig pontosan tudta, hogy a gyermek milyen diétán van. Mulasztásával közvetlen veszélybe sodorta a rábízott kislány egészségét és életét is.

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség az óvónő ellen foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. A büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

Amíg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei óvodában a felelőtlen óvónő hibája majdnem tragédiát okozott, a múltban volt egy másik óvoda is, ahol aggasztó eset történt. Az egri Epreskert utcai óvodában több gyerek is megbetegedett ismeretlen okból.