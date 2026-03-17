g. w. m

G.w.M-koncert és véres leszámolás: elkapták a verekedés főkolomposát

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta annak a 25 éves férfinak a letartóztatását, aki társaival vascsövekkel és késekkel felfegyverkezve támadt rá haragosaira egy jótékonysági eseményen. A brutális utcai leszámolás közvetlenül a jászberényi sportcsarnokban tartott koncert után történt, amelynek fellépője G.w.M volt.
Bár a beteg gyermekek megsegítésére szervezett jászberényi koncert jó hangulatban telt, a kapukon kívül véres leszámolás várt a távozókra. Egy ötfős, vascsövekkel és késekkel felfegyverkezett banda rontott rá a kijáratnál várakozó haragosaikra, közvetlenül azután, hogy G.w.M és fellépőtársai elhagyták a színpadot. A hatóságok azóta letartóztatták az incidens 25 éves főkolomposát, aki társaival együtt brutális módon próbált elégtételt venni korábbi sérelmeiért.

A G.w.M koncert utáni tömegverekedés helyszíne
A G.w.M koncert utáni tömegverekedés helyszíne
Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Vérbosszú a G.w.M-koncert után: Letartóztatták a vascsöves támadók vezérét

A március 7-i jászberényi jótékonysági estet, amelyen G.w.M is fellépett, brutális utcai leszámolás árnyékolta be. A koncertről távozó négy férfit egy kilencfős banda kerítette be: a Szoljon.hu szerint egy korábbi személyes konfliktus miatt agyba-főbe verték, megrugdosták és meg is késelték az áldozatokat.

A bíróság azóta elrendelte a támadás 25 éves jászapáti főkolomposának letartóztatását. 

A büntetett előéletű férfi és társai ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folyik az eljárás, a hatóságok pedig a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt látták szükségesnek a legsúlyosabb kényszerintézkedést.

 

