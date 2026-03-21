Egy fiatal élet tragikus elvesztése miatt borult gyászba a rendőrség. A gyász különösen mély, hiszen egy alig pályakezdő járőr hunyt el szolgálatteljesítés közben, miközben épp hivatását gyakorolta. A mindössze 22 éves Zalavári Bálint Zsolt őrmester március 19-én hajnalban szenvedett halálos közlekedési balesetet Veszprém külterületén. A fiatal rendőr a Veszprémi Rendőrkapitányság állományában szolgált és rövid idő alatt is bizonyította elhivatottságát – írta a Nool.hu.

Gyász a rendőrségnél: egy pályakezdő életútja tört ketté

A gyász nemcsak egy családot, hanem egy egész közösséget érint. Zalavári Bálint Zsolt 2003 áprilisában született és már fiatalon a rendőri hivatást választotta. A közel egyéves képzést követően 2025 elején kezdte meg szolgálatát, majd nem sokkal később véglegesítették is beosztásában.

Kollégái szerint lelkiismeretes, céltudatos fiatal volt, aki rövid idő alatt is kivívta a környezete elismerését.

A tragédiájának híre gyorsan eljutott más rendőri szervekhez is. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai szintén megrendülten fogadták a történteket és együttérzésüket fejezték ki az elhunyt családja felé. A rendőrség közleményben búcsúzott fiatal kollégájától, hangsúlyozva, hogy emlékét tisztelettel megőrzik.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit. Nemcsak azt próbálják kideríteni, hogy pontosan mi vezetett a rendőröket elütő autó hibájához, hanem azt is, ki okozta az eredeti vadgázolást, amely az egész eseménysort elindította.