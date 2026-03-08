Kizuhant egy társasház ablakából és a fejére esett egy hároméves soproni gyerek

Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy hároméves gyerek Sopronban, miután kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A kisfiú a fejére esett, és súlyosan megsérült a koponyája – írta a Blikk.hu.

Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki (illusztráció)

Fotó: Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A baleset után a kétségbeesett édesanya a karjában vitte a kisfiút, és segítséget kért – erről a ház lakói beszéltek a Tényeknek. A mentőket végül ő riasztotta.

A kisfiú több mint hat métert zuhant.

Olyan súlyos állapotban volt, hogy mentőhelikoptert hívtak hozzá, amely kórházba szállította.