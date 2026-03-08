Kizuhant egy társasház ablakából és a fejére esett egy hároméves soproni gyerek

Súlyos baleset történt Sopronban, amikor egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A gyerek több mint hat métert zuhant, a fejére esett, és mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy hároméves gyerek Sopronban, miután kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A kisfiú a fejére esett, és súlyosan megsérült a koponyája – írta a Blikk.hu.
A gyerek súlyos koponyasérülést szenvedett
A baleset után a kétségbeesett édesanya a karjában vitte a kisfiút, és segítséget kért – erről a ház lakói beszéltek a Tényeknek. A mentőket végül ő riasztotta.
A kisfiú több mint hat métert zuhant.
Olyan súlyos állapotban volt, hogy mentőhelikoptert hívtak hozzá, amely kórházba szállította.
