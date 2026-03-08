Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

kisfiú

Kizuhant egy társasház ablakából és a fejére esett egy hároméves soproni gyerek

9 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos baleset történt Sopronban, amikor egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A gyerek több mint hat métert zuhant, a fejére esett, és mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kisfiúéletveszélyes sérüléstársasházkórházgyerek

Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy hároméves gyerek Sopronban, miután kizuhant egy társasház első emeleti ablakából. A kisfiú a fejére esett, és súlyosan megsérült a koponyája – írta a Blikk.hu.

Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki
Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki (illusztráció)
Fotó: Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A gyerek súlyos koponyasérülést szenvedett

A baleset után a kétségbeesett édesanya a karjában vitte a kisfiút, és segítséget kért – erről a ház lakói beszéltek a Tényeknek. A mentőket végül ő riasztotta. 

A kisfiú több mint hat métert zuhant.

Olyan súlyos állapotban volt, hogy mentőhelikoptert hívtak hozzá, amely kórházba szállította.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!