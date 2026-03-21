Elképesztő, mit találtak az orvosok egy tízéves gyerek gyomrában Budapesten

Egy 10 éves gyerek került a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályára, miután a gyomrába 20 darab, kavics nagyságú mágnes került. Eleinte semmi panasz nem jelezte a veszélyt, a gyermek tünetmentes volt. A röntgen azonban elárulta a problémát: a mágnesek egymáshoz tapadva egyetlen csomót alkottak a gyomorban. Az endoszkópos próbálkozás sikertelennek bizonyult, a szorosan összetapadt mágneseket nem lehetett egyenként eltávolítani – írta az Index.hu.

Csak azonnali műtéttel tudták eltávolítani a mágneseket a gyerek gyomrából

Fotó: Zakir Rushanly/pexels

Életveszélyes állapotba is kerülhetett volna a gyerek

A megoldást sebészi úton találták meg: a gyomrot óvatosan előemelték, egy apró nyíláson keresztül emelték ki a mágneseket, majd gondosan zárták a gyomorfalat és a hasfalat. A gyermek gyorsan felépült, és rövid időn belül újra evett. Gyermekgyógyászati szakértők szerint a több mágnes lenyelése rendkívül kockázatos, mert a bél különböző szakaszai között összetapadva tartós nyomást gyakorolhat a szövetre.

Ez vérkeringési zavart, szövetelhalást, bélelzáródást, hashártyagyulladást vagy akár bélperforációt is okozhat. A folyamat ráadásul kezdetben gyakran tünetmentes, ezért minden gyanú felmerülésekor azonnali orvosi vizsgálatra van szükség.

A Heim Pál Gyermekkórház felhívja a szülők figyelmét, hogy a gyermekek számára különösen veszélyesek a gombelemek, a több mágnesből álló játékok, éles vagy hegyes tárgyak (tű, szög, csavar, üvegszilánk, hajcsat), nagyobb vagy hosszabb tárgyak, valamint ólomtartalmú fémek. Ezek lenyelése akár életveszélyes szövődményekhez vezethet, ezért minden esetben sürgős orvosi beavatkozás szükséges.

