Viperával támadtak rá egy gyerekre Pest vármegyében

Solymár utcáin két fiatalkorú fiú 2025 januárjában rabolt ki egy hazafelé tartó gyereket, aki éppen e-cigarettázott. Az ügyészség közleménye szerint az esti órákban a fiúk többször is elhaladtak mellette, majd követni kezdték. Egyikük símaszkot húzott és elállta a gyerek útját, míg a másik a kapucniját a fejére húzta, és viperával fenyegetőzött – írta a Blikk.hu.

Egy solymári utcán két fiatalkorú viperával támadt egy gyerekre, hogy elvegyék tőle az e-cigarettát

Fotó: Magyarország Ügyészsége

E-cigije miatt támadtak a gyerekre

A megijedt gyerek menekülni próbált, de az egyik fiú megragadta a karját, a másik pedig oldalba vágta a viperával.

Félve a további erőszaktól, a gyerek átadta e-cigarettáját, a támadók pedig pár ezer forint értékű zsákmánnyal távoztak. A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a fiatalokat. A Budakörnyéki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás miatt emelt vádat ellenük. Az ügyet a Budakörnyéki Járásbíróság tárgyalja majd – közölte március 16-án a Pest Vármegyei Főügyészség.