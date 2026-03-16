Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

gyerek

Viperával támadtak rá egy gyerekre Pest vármegyében

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Solymáron két kamaszfiú viperával támadt egy fiatalra, aki hazafelé tartott és e-cigarettázott. A gyerek félve a további erőszaktól, átadta a készülékét a támadóknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerekviperatámadásfegyverrablás

Solymár utcáin két fiatalkorú fiú 2025 januárjában rabolt ki egy hazafelé tartó gyereket, aki éppen e-cigarettázott. Az ügyészség közleménye szerint az esti órákban a fiúk többször is elhaladtak mellette, majd követni kezdték. Egyikük símaszkot húzott és elállta a gyerek útját, míg a másik a kapucniját a fejére húzta, és viperával fenyegetőzött – írta a Blikk.hu.

Egy solymári utcán két fiatalkorú viperával támadt egy gyerekre, hogy elvegyék tőle az e-cigarettát
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

E-cigije miatt támadtak a gyerekre

A megijedt gyerek menekülni próbált, de az egyik fiú megragadta a karját, a másik pedig oldalba vágta a viperával.

Félve a további erőszaktól, a gyerek átadta e-cigarettáját, a támadók pedig pár ezer forint értékű zsákmánnyal távoztak. A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a fiatalokat. A Budakörnyéki Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett rablás miatt emelt vádat ellenük. Az ügyet a Budakörnyéki Járásbíróság tárgyalja majd – közölte március 16-án a Pest Vármegyei Főügyészség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!