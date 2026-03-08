Ettől minden szülő sokkot kapna: kisgyerek zuhant ki egy soproni lakás ablakából

Súlyos koponyasérüléssel szállítottak kórházba egy hároméves kisfiút Sopronban, miután egy társasház első emeleti ablakából az utcára zuhant. A mentőhelikopterrel Győrbe juttatott kisfiú állapotát az orvosok stabilizálták, ám a rendőrség hivatalból eljárást indított a szülői felelősség tisztázása érdekében, hangsúlyozva, hogy a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet igényel minden felügyelet nélkül hagyott gyerek.

Társasház ablakából zuhant ki egy gyerek Sopronban (illusztráció)

Fotó: Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Túlélte a hatméteres zuhanást a soproni gyerek, de súlyos a sérülése

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója a Blikknek azt nyilatkozta, hogy a soproni kisfiú ellátásánál a győri egységük segített, miután a kicsi hatméteres magasságból a mélybe zuhant. Dr. Gesztes Éva rávilágított: a kicsik félelemérzet nélkül építenek „mászótornyokat”,

ezért az emeleti nyílászárókat kulccsal vagy biztonsági zárral kell felszerelni, hiszen a szúnyogháló nem tartja meg a gyermek súlyát.

A szakértő kiemelte, az ablakok közelébe tilos bútorokat tolni, szellőztetéskor pedig egyetlen pillanatra sem maradhat felügyelet nélkül a gyerek. Bár a soproni eset szerencsére nem végződött tragédiával, a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárást indított, ami a büntetőjogász szerint nevelő célzatú, de extrém esetben akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható mulasztás.