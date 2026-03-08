Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
gyerek

Ettől minden szülő sokkot kapna: kisgyerek zuhant ki egy soproni lakás ablakából

7 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok kiskorú veszélyeztetése miatt indítottak büntetőeljárást a soproni baleset ügyében, miután egy hároméves kisfiú több mint hat métert zuhant egy társasház első emeleti ablakából. A rendőrség hivatalból vizsgálja a szülői felelősséget, mivel a gondviselő törvényi kötelessége megakadályozni, hogy ilyen súlyos sérüléseket szenvedjen a felügyeletére bízott gyerek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyerekmagyar gyermekmentő alapítványOrszágos Mentőszolgálatsopronsúlyos sérülésrendőrség

Súlyos koponyasérüléssel szállítottak kórházba egy hároméves kisfiút Sopronban, miután egy társasház első emeleti ablakából az utcára zuhant. A mentőhelikopterrel Győrbe juttatott kisfiú állapotát az orvosok stabilizálták, ám a rendőrség hivatalból eljárást indított a szülői felelősség tisztázása érdekében, hangsúlyozva, hogy a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet igényel minden felügyelet nélkül hagyott gyerek.

mentőhelikopter gyerek
Társasház ablakából zuhant ki egy gyerek Sopronban (illusztráció)
Fotó: Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Túlélte a hatméteres zuhanást a soproni gyerek, de súlyos a sérülése

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója a Blikknek azt nyilatkozta, hogy a soproni kisfiú ellátásánál a győri egységük segített, miután a kicsi hatméteres magasságból a mélybe zuhant. Dr. Gesztes Éva rávilágított: a kicsik félelemérzet nélkül építenek „mászótornyokat”, 

ezért az emeleti nyílászárókat kulccsal vagy biztonsági zárral kell felszerelni, hiszen a szúnyogháló nem tartja meg a gyermek súlyát.

A szakértő kiemelte, az ablakok közelébe tilos bútorokat tolni, szellőztetéskor pedig egyetlen pillanatra sem maradhat felügyelet nélkül a gyerek. Bár a soproni eset szerencsére nem végződött tragédiával, a rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt hivatalból eljárást indított, ami a büntetőjogász szerint nevelő célzatú, de extrém esetben akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható mulasztás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!