Szívszorító pillanat Pécsen: gyermekért riasztották a mentőket

Hétfő este különös jelenet zajlott a Makay István útnál, a Tesco környékén Pécsen. A Bama.hu egyik olvasója számolt be arról, hogy március 23-án az esti órákban több mentőautó érkezett a helyszínre. A legszembetűnőbb azonban, az volt, hogy egy gyermekmentő is megjelent.

Mentők és gyermekmentő érkezett hétfő este a Makay István út környékére Pécsen

Fotó: Illusztráció / Mesterséges intelligencia által generált kép

Gyermekmentő a Makay István úton – mi történhetett?

Az olvasó elmondása szerint később rendőröket is látott a környéken, akik az egyik boltban a kamerafelvételeket nézték vissza.

A Bama utánajárt a történteknek, az OMSZ kommunikációs referense, Greutter Valentina Hanna megkeresésükre elárulta, hogy a helyszínről

egy gyermeket súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársai kórházba.

Megkeresték a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, akik közölték, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés sem balesetről, sem gyermek elleni bűncselekményről. Így a fura véletlenek sorozata okozhatta, hogy őket is látta olvasónk a környéken, mivel egy bolti lopás miatt éppen ekkor intézkedtek a Makay István úton.

Sajnos nem minden hasonló eset végződik szerencsésen. Szlovákiában, a Selmecbányai járás egyik falujában március elején egy kisgyermek tragikus baleset áldozata lett, amikor a családi ház kertjében lévő tó közelébe került.