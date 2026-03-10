Ötéves korától szexre kényszerítette unokahúgát egy nógrádi férfi – videóval

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai március 2-án elfogtak egy 27 éves férfit, aki öt éven keresztül fenyegetéssel kényszerítette szexuális cselekményekre kiskorú unokahúgát. A megalapozott gyanú szerint az elkövető azzal tartotta félelemben a kislányt, hogy megveri, ha nem elégíti ki igényeit, vagy ha bárkinek beszél a történtekről. A gyanúsított a cselekményekről gyermekpornográfiának minősülő felvételeket is készített. A most 15 éves sértett ellen elkövetett bűncselekmények 5 és 12 éves kora között zajlottak – írja a Police.hu.

Szexuális erőszak, valamint gyermekpornográf felvételek tartása és készítése miatt tartóztatták le a 27 éves férfit Fotó: Police.hu

Az elkövető nemcsak az unokahúgát, hanem a család több tagját is hosszabb ideig rettegésben tartotta; rendszeresen fenyegette és fizikailag is bántalmazta őket.

Felhőbe is feltöltötte a gyermekpornográf felvételeket

A férfi otthonában tartott kutatás során a rendőrök 17 különböző adathordozót foglaltak le, ezek adatmentése jelenleg is folyamatban van. A gyanú szerint a férfi az általa készített felvételek egy részét, valamint más gyermekpornográf tartalmakat egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásba is feltöltötte.

A Nógrád vármegyei férfi ellen korábban több bűncselekmény miatt indult már eljárás. A KR NNI munkatársai most szexuális erőszak, valamint gyermekpornográf felvételek tartása és készítése miatt kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

A sértett védelme érdekében a hatóságok további részleteket nem hoznak nyilvánosságra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.