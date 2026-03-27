Életfogytiglan vár a sóstói gyilkosra: végzett a gyermekét váró kislánnyal

Életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Nyíregyházi Törvényszék március 27-én arra a férfira, aki 2024 őszén végzett áldozatával a Sóstói-erdőben. A közfelháborodást kiváltó ügyben hozott ítélet szerint a kegyetlen gyilkos legkorábban 25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra – írta a Szon.hu.

Életfogytiglanra ítélték a sóstói gyermekgyilkost

A Nyíregyházi Törvényszék első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta B. D.-t, aki 2024 szeptemberében egy erdei területen végzett szállásadója kislányával.

A férfi dühében támadt a gyermekre, miután az közölte vele, hogy gyermeket vár tőle; a kegyetlen gyilkos egy ruhaneművel fojtotta meg áldozatát, majd sorsára hagyta a holttestet.

A vádlottat aljas indokból elkövetett emberölés, szexuális erőszak és visszaélés bűntettében találták bűnösnek. Az ítélet szerint a férfi legkorábban 25 év múlva szabadulhat, ám a döntés nem jogerős, mivel a vádlott enyhítésért fellebbezett.