Így tölti mindennapjait egy floridai börtönben Zsólyomi Zsolt, a miami kettős gyilkos

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Florida állambeli fegyintézet falai között tölti büntetését Zsólyomi Zsolt, aki az Egyesült Államok egyik legszigorúbb börtönében néz szembe tettei következményével. A hatóságok szerint a férfi hidegvérrel végzett két áldozatával, a közvéleményt pedig még évekkel később is foglalkoztatja a brutális gyilkosság.
Zsólyomi Zsolt 2024 vége és 2025 eleje között szedte áldozatait Miamiban, ahol két idős, mozgásában korlátozott meleg férfival végzett. Az Észbontók egykori szereplője előtt most két sötét út áll: vagy élete végéig a rácsok mögött marad, vagy a halálsoron várja a méreginjekciót a brutális gyilkosság elkövetése miatt – írta a Borsonline.hu.

A miami kettős gyilkos arca továbbra is ott van a magyar körözési listán
A miami kettős gyilkos arca továbbra is ott van a magyar körözési listán
Fotó:  Police.hu 

Betonkoporsóban a magyar kettős gyilkos

Zsólyomi Zsolt számára a külvilág megszűnt létezni: a Miami TGK börtön legszigorúbb részlegén, egy halványkékre mázolt betoncellában tölt napi 23 óráját. Berendezése csupán egy padlóhoz rögzített fémasztal, egy rozsdamentes acélból készült WC-csésze és egy vékony matraccal borított betonpadka. 

Minden mozdulatát kamerák kereszttüzében éli, a külvilágot pedig csupán egy magasan elhelyezett, lőrésszerű ablak jelenti számára. 

Napi egyetlen óra „szabadsága” is szigorú felügyelet mellett, bilincsben telik egy rácsos udvaron, ahol az égbolt egy szeletét látja.

gyikos kettősgyilkos börtön Miami TGK börtön
Választhatott az életfogytiglan és a halálsor között
Fotó: Borsonline.hu

Az ételt egy acélajtó csapóablakán keresztül kapja: a reggeli gabonapehely után meleg ebéd és vacsora érkezik, az ünnepnapokon pedig pulyka vagy muffin töri meg a börtönkoszt egyhangúságát. 

Bár a magány őrjítő, Zsólyomi számára a túlélést jelenti a magánzárka; a 1300 fős intézményben kegyetlen bűnözők között kellene helytállnia, ahol a fizikai erő a törvény. 

Ebben a hierarchiában a magyar férfi esélytelen lenne, így számára a legbiztonságosabb hely a négy fal között van, távol a többi bűnözőtől, akiket egy brutális gyilkosság vagy más súlyos bűncselekmény miatt zártak ide.

