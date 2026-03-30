Vérfürdővel ért véget a kontinens leghírhedtebb gyilkosának élete

Az ausztrál hatóságok hétfői tájékoztatása szerint tűzpárbajban meghalt a tavaly augusztus óta körözött Dezi Freeman. Victoria állam rendőrfőnöke Melbourne-ben megerősítette, hogy bár a hivatalos azonosítás még hátravan, minden jel szerint a menekülő gyilkos maradványait találták meg a helyszínen – írta a BBC.com.

Úgy gondolta a rendőrgyilkos, hogy rá nem vonatkoznak a törvények (Illusztráció)

Tűzpárbajban lőtték le a rendőrgyilkost

Hét hónapig tartó, az egész országot lázban tartó hajtóvadászat ért véget hétfőn reggel, amikor a különleges rendőri egységek a Victoria állambeli Thologolong közelében rajtaütöttek a szökésben lévő Dezi Freemanen.

A magát „szuverén állampolgárnak” valló, kormányellenes nézeteiről ismert, 56 éves férfi még tavaly augusztusban nyitott tüzet a birtokán intézkedő rendőrökre, amely során két egyenruhás belehalt a sérüléseibe, egy pedig súlyosan megsebesült.

A brutális gyilkosság után a korábban szabadúszó fotósként dolgozó férfi a sűrű erdőbe menekült, és bár még saját felesége is a nyilvánosságon keresztül kérte a megadásra, ő a végsőkig kitartott.

A hétfői akció nem zajlott békésen: a hatóságok és a fegyveres szökevény között egy drámai, háromórás összecsapás bontakozott ki, amelynek végén a rendőrök halálos lövést adtak le a férfira.

Bár a hivatalos azonosítás még folyamatban van, a rendőrfőnök megerősítette, hogy minden kétséget kizáróan a keresett rendőrgyilkost iktatták ki.

A nyomozás most új szakaszba lépett, mivel a hatóságok azt gyanítják, hogy a gyilkos nem egyedül bujkált ennyi időn keresztül. Azt vizsgálják, kik segíthették őt a menekülése és a hét hónapos rejtőzködése során.

Amíg az ausztrál hatóságok hónapig őt üldözték, a missouri állambeli Highlandville közelében egy másik rendőrgyilkossal végeztek az amerikaiak.