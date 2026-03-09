Az anyját is feljelentette és a vádlott szerint minden bizonyíték hamis

Egy különösen súlyos gyilkosság miatt zajló bírósági eljárás újabb fordulatot vett Nyíregyházán. A vádirat szerint egy nő 2023 júniusában brutális módon végzett idős édesanyjával, ő azonban mindvégig tagadja a bűncselekményt és azzal védekezik, hogy szerinte a hatóságok és a bíróság is hibákat követtek el az ügyben – írta a Szon.hu.

A gyilkosság gyanúsítottja szerint minden bizonyíték hamis és manipulált

Fotó: Police.hu

Gyilkosság vádja a háttérben

A vád szerint a nő egy családi házban támadt rá 80 éves édesanyjára. A nyomozás adatai alapján előbb ütötte és rugdosta az idős asszonyt, majd egy hegyes eszközzel több szúrást is ejtett rajta.

A szakértői jelentések szerint az áldozat összesen 59 sérülést szenvedett el, ezek közül sok a fejét érte. A halált végül súlyos nyaki sérülések és a légcső átvágása okozta.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat és életfogytiglani fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádlott szerint hibásak a bizonyítékok

A vádlott ugyanakkor teljesen másképp látja a történteket. Állítása szerint az igazságügyi szakértői vélemények pontatlanok és szerinte a rendőrség olyan dokumentumokat is csatolt az ügyhöz, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.

A legutóbbi tárgyaláson egy hosszabb beadványt ismertettek, amelyben a nő azt állította, hogy a jegyzőkönyvekben több pontatlanság is található. Emiatt kérte a jegyzőkönyvvezető kizárását az ügyből. Emellett azt is kifogásolta, hogy szerinte a bíró bizonyos kérdéseivel kedvezőtlen irányba terelte az egyik tanú vallomását.

Feljelentések a tárgyalóteremből

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a vádlott több személy ellen is feljelentést tett. A beadványában a bírót és a jegyzőkönyvvezetőt hivatali visszaéléssel vádolta meg. A bíró közölte, hogy a feljelentést a szabályoknak megfelelően továbbítja a nyomozóhatóságnak és az elfogultság kérdéséről is külön döntés születik majd.

A nő később egy másik beadványban a volt férjét és a saját lányát is hamis tanúzással vádolta meg. Az ügy nemcsak hajmeresztő, de súlyos tétje is van a pernek. Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis a bűncselekmény rendkívül súlyos, ezért életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványoztak. Ha a bíróság ezt kiszabja, a vádlott legkorábban 25 év elteltével kérhetné feltételes szabadlábra helyezését.

A per jelenleg is folyamatban van, így a bíróságnak még számos kérdésben kell döntést hoznia, mielőtt végleges ítélet születik.