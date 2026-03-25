Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták a NATO-t: hatalmas becsapódás történt – kitört a pánik

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

gyilkosság

Felismerte a betörőt, ezért kellett meghalnia a bordosi idős nőnek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális támadás áldozata lett egy nő, akit saját otthonában vert halálra egy betörő, miután a felismerte és a nevén szólította támadóját. A rendőrség már kézre kerítette az elkövetőt, így a kegyetlen gyilkosság gyanúsítottja akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat.
gyilkosságéletfogytig tartóáldozatasszonyférfi

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki 2023 októberében Borsodnádasdon brutális kegyetlenséggel végzett egy 85 éves asszonnyal a saját otthonában. A rendőrségnek gyorsan sikerült kézre kerítenie az elkövetőt, így a megrázó gyilkosság gyanúsítottja most akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat – írta a Boon.hu.

Agyonverte 85 éves idős ismerősét a kegyetlen gyilkos
Fotó:  PoliceHungary / youtube 

Életfogytiglant kaphat a borsodnádasdi gyilkos

Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség az ellen a 37 éves férfi ellen, aki 2023 októberében különös kegyetlenséggel végzett egy 85 éves asszonnyal. 

A támadó korábban alkalmi munkákat végzett az áldozatnál, aki rendszeresen segítette őt étellel és kölcsönökkel, ám a férfi végül mégis ellene fordult. 

A tragikus hajnalon a vádlott egy téglával betörte a konyhaablakot, hogy értékek után kutasson a házban.

A zajra felébredő idős asszony felismerte és a nevén szólította korábbi segítőjét, ami végzetes hibának bizonyult. 

A férfi először eszméletlenre verte áldozatát, majd miután a nő magához tért, brutális módon végzett vele, hogy elhallgattassa. 

A gyilkosság után a rabló mobiltelefont, tableteket és egy arany nyakláncot zsákmányolt, amiket a szomszéd udvarán rejtett el. A többszörösen büntetett előéletű elkövetőre most életfogytig tartó fegyházbüntetést kért az ügyészség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!