Felismerte a betörőt, ezért kellett meghalnia a bordosi idős nőnek

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki 2023 októberében Borsodnádasdon brutális kegyetlenséggel végzett egy 85 éves asszonnyal a saját otthonában. A rendőrségnek gyorsan sikerült kézre kerítenie az elkövetőt, így a megrázó gyilkosság gyanúsítottja most akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat – írta a Boon.hu.

Agyonverte 85 éves idős ismerősét a kegyetlen gyilkos

Fotó: PoliceHungary / youtube

Életfogytiglant kaphat a borsodnádasdi gyilkos

A támadó korábban alkalmi munkákat végzett az áldozatnál, aki rendszeresen segítette őt étellel és kölcsönökkel, ám a férfi végül mégis ellene fordult.

A tragikus hajnalon a vádlott egy téglával betörte a konyhaablakot, hogy értékek után kutasson a házban.

A zajra felébredő idős asszony felismerte és a nevén szólította korábbi segítőjét, ami végzetes hibának bizonyult.

A férfi először eszméletlenre verte áldozatát, majd miután a nő magához tért, brutális módon végzett vele, hogy elhallgattassa.

A gyilkosság után a rabló mobiltelefont, tableteket és egy arany nyakláncot zsákmányolt, amiket a szomszéd udvarán rejtett el. A többszörösen büntetett előéletű elkövetőre most életfogytig tartó fegyházbüntetést kért az ügyészség.