Brutális gyilkosság Tatabányán: a nő piszkavassal verte halálra élettársa anyját

Megrázó bűncselekmény történt egy tatabányai ingatlanban, ahol egy nő rátámadt élettársa mozgásában korlátozott édesanyjára. A gyilkosság különös kegyetlenséggel történt, a sértett belehalt a brutális bántalmazásba.
Vádat emelt az ügyészség egy nő ellen, aki egy tatabányai lakásban támadt rá élettársa édesanyjára. A brutális gyilkosság során a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Brutális gyilkosság Tatabányán: piszkavassal támadt a sértettre

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a nő 2025. március 31-én délután bántalmazta az ágyban fekvő, mozgásában korlátozott sértettet.

Másnap egy piszkavassal többször megütötte a védekezésre már képtelen nőt. A sértett a támadás következtében életét vesztette.

Különös kegyetlenséggel vádolják

Az ügyészség a nőt különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja. A vádlott jelenleg letartóztatásban van.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a Tatabányai Törvényszék a nőt fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Az ügyben a bíróság hoz majd döntést.

