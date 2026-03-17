Brutális gyilkosság Tatabányán: a nő piszkavassal verte halálra élettársa anyját

Vádat emelt az ügyészség egy nő ellen, aki egy tatabányai lakásban támadt rá élettársa édesanyjára. A brutális gyilkosság során a sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.
Brutális gyilkosság Tatabányán: piszkavassal támadt a sértettre
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a nő 2025. március 31-én délután bántalmazta az ágyban fekvő, mozgásában korlátozott sértettet.
Másnap egy piszkavassal többször megütötte a védekezésre már képtelen nőt. A sértett a támadás következtében életét vesztette.
Különös kegyetlenséggel vádolják
Az ügyészség a nőt különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével vádolja. A vádlott jelenleg letartóztatásban van.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a Tatabányai Törvényszék a nőt fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.
Az ügyben a bíróság hoz majd döntést.
