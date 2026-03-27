Megcsonkított női holttestet hagyott csak hátra a budapesti férfi

Egy budapesti társasház falai között indult az a családi konfliktus, amely végül gyilkosságba torkollott. A pár életét egy pénzügyi kudarc borította fel: a férfi szerencsejátékon elbukta azt az összeget, amelyből a lakbért kellett volna rendezniük. A feszültség gyorsan elmérgesedett, a nő pedig ultimátumot adott szerelmének: a férfinak mennie kell. A vita azonban nem ért véget szavakkal — a férfi egy késsel támadt feleségére, és olyan sérüléseket okozott, amelyekbe a nő belehalt.

Nyereségvágyból történt a gyilkosság

Brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

A gyilkosság után a történet még sötétebb fordulatot vett. A férfi az áldozat egyik ujját levágta, hogy feloldja a telefonját és hozzáférjen a bankszámlájához. Több részletben összesen mintegy 800 ezer forintot utalt át ismerőseinek, akik kivették a pénzt, majd visszaadták neki. A készpénzt az autójában rejtette el, miközben eltűnt a hatóságok elől.

Az áldozat eltűnését a lányai jelentették be, miután napokig nem tudták elérni édesanyjukat. A rendőrök a lakásban találták meg a nő holttestét.

A férfi közben igyekezett eltűnni: megváltoztatta a külsejét, leborotválta a haját, szakállt növesztett, majd Szlovákiába menekült. A bujkálás azonban nem tartott örökké. A hatóságok végül elfogták, és visszaszállították Magyarországra. Ha a bíróság bűnösnek mondja ki, akár 25 év szabadságvesztés várhat rá.