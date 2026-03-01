Ceglédi gyilkosság: megtalálták az eltűnt nő elásott holttestét

Rendőri intézkedés és földmunkálatok zajlottak Ceglédbercel belterületén egy családi ház udvarán. A ceglédi gyilkosság nyomozása során a hatóságok egy 1999-ben eltűnt nő ügyében vizsgálódtak, miután felmerült a gyanú, hogy az ingatlan kertjében egy holttest lehet eltemetve. A legfrissebb fejleményekről a Szoljon.hu számolt be.

Harminc éves rejtély övezte Zita eltűnését, mostanra kiderült, hogy gyilkosság áldozatává vált Fotó: Police.hu

A ceglédi gyilkosság: három évtizedig eltűntként körözték

Ahogy azt az Origo részletesen megírta, maga az ügy 1999 májusáig nyúlik vissza, amikor egy ceglédi vasutas bejelentette, hogy 26 éves felesége egyik napról a másikra eltűnt. A férfi akkor azt állította, hogy a nő vélhetően elhagyta a családját. Az eltűnt nő azóta sem adott életjelet magáról, sem rokonait, sem kétéves gyermekét, sem volt férjét nem kereste.

A hatóságok egészen 2026-ig eltűntként tartották nyilván a nőt. A rendőrségi nyomozás során azonban egy újabb részletre figyeltek fel az aktában, amely végül teljesen más irányba terelte az ügyet.

Rendőri intézkedés Ceglédbercelen

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást. A ceglédi gyilkosság ügyében a rendőrség mellett a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is megjelentek a helyszínen, a területet lezárták, és ásási munkálatok kezdődtek.

A délelőtti órákig Ceglédbercelen nem találtak emberi maradványt, a kutatás azonban tovább folytatódott.

A volt férj beismerő vallomása

A fordulatot az hozta, hogy F. István, a nő volt férje beismerő vallomást tett a nyomozóknak. A férfi elmondta, mi történt fia édesanyjával, és azt is megmutatta, hová rejtette el a holttestet.

Megtalálták a harminc éve meggyilkolt Zita földi maradványait

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Facebook-oldala

A keresőkutyák segítségével végül egy másik helyszínen, a Budai úti vasúti felüljáró tövében találták meg a nő földi maradványait. A volt férje a nőt két méter mélyen földelte el.

A Cegléd hivatalos oldalán megosztott fotók alapján a helyszínen ma is láthatók a hatósági intézkedés nyomai. A földes területen, egy mélyedés mellett színes jelölések jelzik, honnan emelhették ki a nyomozók a maradványokat.

Az ügy csaknem harminc éven át megoldatlan maradt. A beismerő vallomás és a megtalált holttest után a ceglédi gyilkosság végérvényesen új szakaszba lépett, a nyomozás pedig immár az emberölés körülményeinek teljes feltárására irányul.