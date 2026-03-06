Gyilkosság az érdi benzinkútnál: vasvillával fenéken szúrhatták a családfőt

Hat évvel a brutális, halálos kimenetelű tömegverekedés után a végéhez közeledik a tárgyalás a Budapest Környéki Törvényszéken. Az ügy középpontjában a gyilkosság áll, amely egy érdi benzinkútnál történt 2020 nyarán – írja a Bors.

A tárgyaláson a gyilkosság mellett a vasvillával történt fenékbe szúrás is szóba került

Fotó: Tumbász Hédi/Bors

Gyilkosság az érdi benzinkútnál: családi vita torkollott vérontásba

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, 2020. július 30-án tömegverekedés tört ki az egyik érdi benzinkúton. Egy helyi család és egy enyingi família tagjai csaptak össze, miután egy megromlott párkapcsolat miatt súlyos vita alakult ki közöttük.

A konfliktus hátterében az állt, hogy két vádlott gyermeke élettársi kapcsolatot létesített, amelyet a családok lakodalommal ünnepeltek meg. Amikor a nő később közölte, hogy nem tér vissza a férfihoz, a felek egymástól követelték a lakodalomra költött milliós összeget.

Halálos szúrás a benzinkúton

A vádirat szerint a találkozóra mindkét társaság ütlegekkel érkezett a töltőállomáshoz. A kialakuló verekedés során az enyingi L. Rómeó egy tőrrel halálos sebet ejtett az érdi Rostás Jánoson.

A férfi a mentők kiérkezése előtt meghalt. Az ügyben rajta kívül további 29 embert is vádolnak különböző bűncselekményekkel, többek között garázdasággal, súlyos testi sértéssel vagy annak kísérletével.

Vasvillával fenéken szúrhatták az egyik férfit

A tárgyaláson a nyolcadrendű vádlott, Krisztofer védője is felszólalt. Fülöp Tamás ügyvéd szerint nem bizonyítható, hogy a védence által tett vasvillás szúró mozdulat okozta a harmadrendű vádlott fenéktájékon keletkezett sérülését.

A jogász szerint a szakértői véleményben szereplő három centiméteres pigmentált bőrterület nem feltétlenül tekinthető sérülésnek, mivel az elszíneződés akár egy anyajegy is lehet. A közepén található három milliméteres seb elvileg megfelelhet egy vasvilla hegye által okozott sérülésnek, de a bőrsérülés fogalma nagyon tág.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a fenéktáji sérülés az ügy kezdetén még szóba sem került. A harmadrendű vádlott csak évekkel a történtek után említette meg ezt a körülményt. A védelem szerint ezért nem bizonyítható egyértelműen, hogy a sérülést valóban a vádlott által használt vasvilla okozta.