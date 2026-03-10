A bári kastély rejtélye: a lángok mögött megbújó milliárdos gyilkosság

Hat éve találtak rá M. István milliárdos élettelen testére a lángoló bári kastély oltása során. A hatóságok szerint, amint az a vádiratban is szerepel, szándékos gyújtogatás történt egy gyilkosság elleplezésére. Az egyik vádlott ügyvédje, dr. Jován László a Blikknek nyilatkozva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az orvosszakértők nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy természetes halál vagy gyilkosság történt-e.

Nem egyértelmű, hogy gyilkosság történt-e

Fotó: police.hu

Két nap alatt kétszer próbálkozhattak gyilkossággal

A bári kastély falai között 2020 augusztusában egy valóságos horrortörténet bontakozott ki, ahol az áldozatnak kétszer is szembe kellett néznie a halállal mindössze 48 óra leforgása alatt.

A milliárdos M. István kálváriája akkor vált végzetessé, amikor a vád szerint a bizalmába férkőző bűnözői kör elérkezettnek látta az időt a végső leszámolásra.

Gyújtogatással akarták álcázni a gyilkosságot

Fotó: Magyar Nemzet

A dráma augusztus 8-án este kezdődött. Az egyik elkövető a vád szerint égésgyorsítót locsolt szét a kastély helyiségeiben, majd miután meggyújtotta a folyadékot, a bejárati ajtót egy dróttal kívülről rögzítette, hogy a férfi ne tudjon kimenekülni. A milliárdosnak azonban ekkor még szerencséje volt: sikerült segítséget hívnia, a kiérkező tűzoltók pedig kiszabadították őt a lángoló épület fogságából.

Egymás után kétszer gyújtották a milliárdosra otthonát

Fotó: Baranya KMSZ, Mohács HTP

A támadók nem hátráltak meg a kudarc után.

Alig egy nappal később, augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka újra lecsaptak, de ekkor már nem bízták a véletlenre a tüzet.

A vádirat szerint a tettesek először megfojtották M. Istvánt, majd a holttestet az épületben hagyva ismét felgyújtották a kastélyt.

A cél egyértelmű volt: a tűz hamuvá tette volna a brutális gyilkosság minden nyomát.

Bár a rendőrség 2022-ben szándékos emberölésként zárta le a nyomozást, a bírósági szakaszban komoly szakértői dilemmák merültek fel, amelyekről dr. Jován László védőügyvéd a Blikknek is nyilatkozott.

Az orvosszakértők a holttest állapota miatt nem tudták egyértelműen kijelenteni a halál pontos okát, a toxikológiai vizsgálat pedig nem támasztotta alá a kábítás gyanúját, ahogy a pszichológus szerint is túl öntörvényű volt a milliárdos az irányításhoz.

A védelem mindezek mellett az elsőrendű vádlott alibijére alapoz, aki a végzetes éjszakán állítólag kilométerekkel távolabb tartózkodott, így a bizonyítási eljárás kulcskérdése maradt, hogy valóban történt-e gyilkosság, vagy tragikus véletlenek sorozata vezetett a milliárdos halálához.