Halálra késelte 10 hónapos gyermekét a feldühödött anya

Egy rendkívül megrázó gyilkosság ügyében emeltek vádat az Egyesült Államokban. Az áldozat egy mindösszesen tíz hónapos kisfiú, akinek élete tragikus körülmények között ért véget – írta a True Crime News.

Az édesanya Ciara Frederick, a kegyetlen gyilkosság elkövetője

A hatóságok beszámolója szerint a rendőrök egy segélyhívást követően érkeztek a helyszínre, ahol egy súlyosan sérült csecsemőt találtak. A mentők azonnal megkezdték az életmentést, majd kórházba szállították a kisfiút, azonban minden erőfeszítés ellenére már nem tudták megmenteni az életét.

Gyilkosság gyanúja és súlyos vádak az anya ellen

Az ügy gyorsan fordulatot vett, amikor a nyomozók a gyermek édesanyját gyanúsítottként azonosították. A 34 éves nőt letartóztatták és gyilkossággal, valamint további erőszakos bűncselekményekkel vádolták meg.

A rendelkezésre álló információk szerint a történtek során egy másik személy is veszélybe került, akit állítólag szintén késsel fenyegettek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a halálra szúrt gyermek körüli pontos körülményeit, az eset indítékáról pedig nem adtak tájékoztatást a sajtónak.

A helyi hatóságok képviselői is azt hangsúlyozták, hogy az eset mélyen megrázta őket. Mint elmondták, különösen nehéz feldolgozni egy ilyen tragédiát, amikor egy ilyen fiatal gyermek az áldozat. A közösség tagjai is értetlenül állnak a történtek előtt és sokan próbálnak választ találni arra, hogyan történhetett meg mindez.

Az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll és a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A bírósági eljárás során derülhet ki, pontosan mi vezetett ehhez a tragédiához.

