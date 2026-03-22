Életfogytiglant kapott az a 22 éves magyar nő, aki Németországban gyilkolt

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy 22 éves magyar nőt, aki Sonneberg városában, saját közös otthonukban végzett 63 éves élettársával. A német hatóságok a helyszíni szemle és a nyomozás során hamar kizárták a baleset lehetőségét, és megállapították, hogy egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság történt. A bíróság döntése értelmében a fiatal magyar nőnek a rácsok mögött kell letöltenie élete hátralévő részét, miután a bizonyítékok alapján szándékos és brutális módon vált párja gyilkosává – írta a Blikk.hu.

Egy fiatal magyar nő gyilkosságért felel Németországban

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Életfogytiglan a 63 éves párját kivégző magyar gyilkosnak

A bírósági tárgyalás során feltárt sokkoló részletek szerint a 22 éves nő valóságos kivégzést hajtott végre: háromszor szúrta meg élettársát, amiből két ütés olyan erejű volt, hogy a mellkas csontszerkezetét is áttörte.

A halálos erejű, légcsövet érő harmadik döfés után a fiatal nő nem menekült el azonnal, hanem hidegvérrel kirabolta áldozatát, magával víve annak laptopját és mobiltelefonjait.

A német bíróság a Neue Presse beszámolója szerint megállapította, hogy nem hirtelen felindulásról, hanem előre megfontolt, célzott és végzetes támadásról volt szó. Az ítélet indoklása hangsúlyozta, hogy a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság során az elkövető teljesen figyelmen kívül hagyta az emberi élet értékét, ezért élete hátralévő részét börtönben kell töltenie.

