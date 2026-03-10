Megszólalt a vádlott édesanyja az aldis gyilkosság után

A miskolci bíróságon folytatódik annak az ügynek a tárgyalása, amelyet sokan csak az „aldis gyilkosság” néven emlegetnek. A vádlott a bíróság előtt ugyan elismerte volna a bűnösségét és lemondott volna a tárgyalásról, ám a bíró ezt végül nem fogadta el. A döntés oka az volt, hogy az ügyben több ellentmondás is felmerült és szakértői kérdések tisztázása is szükséges – írta a Boon.hu.

Megkezdték a gyilkosság tárgyalását

Fotó: Mogyrósi Zsolt Pipó

Gyilkosság egy áruház parkolójában

A vádirat szerint a tragédia 2024 júniusában történt egy miskolci áruház parkolójában. A 38 éves férfi ott találkozott egy 73 éves ismerősével és annak feleségével.

Az ügyészség szerint a férfi autójával nekihajtott az idős ember járművének, majd egy kalapáccsal többször is rátámadt. A támadás során az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen életét vesztette. A történtek közben az áldozat felesége is megsérült, bár az ő sérülései könnyebbnek bizonyultak.

Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint az idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét még az azonnali orvosi segítség sem menthette volna meg. A jelentés súlyos fejsérülésekről és komoly mellkasi roncsolódásról számol be.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel, valamint rongálással és könnyű testi sértéssel vádolja a férfit. Indítványuk szerint 20 év fegyházbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás lenne indokolt.

Ellentmondások a nyilatkozatokban

Az előkészítő ülésen a vádlott azt mondta, hogy a történtekre nem emlékszik pontosan. Azt is kijelentette, hogy a korábbi nyilatkozatok egy részét mások segítségével készítették, ezért nem feltétlenül tükrözik a saját gondolatait. A bíróság szerint azonban a különböző vallomások között túl sok az eltérés, ezért az ügyet nem lehetett egyszerűen lezárni, így a bíróság teljes bizonyítási eljárást rendelt el.

A tárgyaláson szóba került egy korábbi, 2023-as incidens is, amikor a férfi megpróbált bejutni a Rádió 1 székházába, hogy élő adásban beszéljen sérelmeiről. A család szerint a háttérben régi, feldolgozatlan konfliktusok állnak. A tárgyalás után a vádlott édesanyja is megszólalt és azt mondta

Húsz évig nem beszélt arról, mi történt vele. Tudjuk, hogy mit követett el, és annak mekkora súlya van, de szeretnénk, hogy kiderüljön az igazság.

Folytatódik a bírósági eljárás

A bíróság döntése értelmében az ügy még korántsem zárult le. A következő tárgyalási napon tanúkat hallgatnak meg és szakértők is ismertetik majd a véleményüket. A bizonyítási eljárás folytatását a bíróság április végére tűzte ki.