Szemétkupac alatt, patkányok által megrágva találtak rá a nagymamára – videó

A szakértői vélemény szerint a girincsi tragédia vádlottja súlyos személyiségzavarban szenved. A vád szerint a gyilkos egy karóval végzett nagymájával, akit a rokonok vallomása alapján korábban szexuálisan is bántalmazhatott– írta a Boon.hu.

A gyilkosság után egy szemétkupac alá rejtette el tulajdon nagymamáját

Nem elmebeteg a girincsi gyilkos

Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a girincsi gyilkosság 27 éves elkövetője súlyos személyiségzavarral küzd, de nem elmebeteg, így büntethető a tettéért.

A vád szerint a férfi 2025 januárjában kábítószer hatása alatt, egy karóval verte agyon nagymamáját, akit a bűncselekmény előtt meg is erőszakolhatott.

A brutális esetet egy szomszéd is végignézte, ám a gyilkos halálos fenyegetése miatt hetekig hallgatott a látottakról.

Az áldozat holttestét végül egy szemétkupac alatt találták meg, miután a környéken lakók értesítették a rendőrséget az elviselhetetlen bűz miatt.

A maradványokat addigra a patkányok súlyosan megcsonkították. Az ügyben, amelyben az áldozat lánya is tudott a történtekről, májusban várható ítélethirdetés.