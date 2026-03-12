„A fejét a földhöz ütötték” – kiderült, miért végezhetett áldozatával a szekszárdi játszótéri gyilkos

Szerda hajnalban egy járókelő bukkant rá az 51 éves áldozat élettelen testére a szekszárdi játszótéren, ahol a rendőrség azonnal megkezdte a helyszínelést. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az idegenkezűség gyanúját, így halált okozó testi sértés miatt indult eljárás, hogy kiderüljön, ki áll a brutális gyilkosság hátterében – írta a Teol.hu.

A szekszárdi játszótéren talált férfi gyilkosság áldozata lett

Fotó: Denes Martonfai / Mártonfai Dénes/TEOL

Korábbi konfliktus miatt történt a gyilkosság

A Teol.hu-nak elborzadva meséltek a gyilkosságról, és a feltételezhetően ahhoz vezető konfliktusról a meggyilkolt hajléktalan férfi sorstársai. Bár az 51 éves áldozatot békés, tisztességes embernek ismerték, a helyiek szerint brutális kegyetlenséggel végeztek vele: úgy tudni, ketten támadtak rá, és a fejét a földhöz verve verték.

A környéken élők szerint a tragédia hátterében egy korábbi nézeteltérés vagy egy vita állhatott. Volt olyan forrás, aki azt állította: a hajléktalannak egy kanna bor miatt kellett meghalnia. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, több embert előállítottak és kihallgattak, de a nyomozás még folyik, hogy rács mögé kerüljön a gyilkos.