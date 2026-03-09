A szekszárdi gyerekgyilkosságról nyilatkozott az édesanya

Még mindig nehéz beszélni arról a tragédiáról, amely évekkel ezelőtt megrázta Szekszárdot. A hatéves Leonetta 2019 márciusában tűnt el, később pedig kiderült, hogy gyilkosság áldozata lett. A kislány emléke azonban a család számára ma is élő és nagyon erős – írta a Bors.

A gyilkosság óta az édesapa is gyászban él

Fotó: Bors

Gyilkosság, amely az egész országot megrázta

Leonetta eltűnését a szülei vették észre és azonnal keresni kezdték. Nem sokkal később a házuktól nem messze, a Séd-pataknál találtak rá. A későbbi vizsgálat során kiderült, hogy a kislány halálát bűncselekmény okozta.

Az ügy sokkolta az egész országot, különösen azért, mert az elkövető a család egyik fiatal rokona volt. A bíróság később közel 22 év fegyházbüntetésre ítélte.

A család számára nem múlik az idő

A tragédia évfordulója minden évben különösen nehéz a családnak. Leonetta édesanyja, Mária elmondta, hogy hiába telt el már hét év, a fájdalom nem enyhült.

Még mindig feljönnek azok, amik történtek. Újra éltem azt a szörnyű napot. Olyan, mintha most történt volna. Kimentem a temetőbe, vittem a kislányomnak vörös rózsát. Nem volt kedvem máshoz, alig volt erőm. Nagyon hiányzik nekünk! Most már nem rombolják le a sírját, mindig kijárunk hozzá. Minden nap beszélünk róla, a gyerekek álmodnak is vele. Az elkövetőről nem tudok semmit, csak azt, hogy még börtönben van és sajnos nem ott, ahová nekem kellett menni Leonetta évfordulóján. A szülei elváltak. Úgy tudom, kaptak korábban egy papírt a börtöntől, hogy Dani rongált, milliós kárt okozott.

– mondta megtörten az édesanya.

Megható üzenet a kislánynak

Az évforduló alkalmából az édesanya üzent is Leonettának:

Ma 7 éve, drága pici kislányunk, hogy nem vagy velünk! Ez még mindig hihetetlen és felfoghatatlan, de a szívünkben mindig itt leszel, kincsünk! Nagyon szeretünk téged, hercegnőm! Ezt tette a gyilkos, egy örök fájdalmat, de a jó Istenre bízok mindent…

– zárta szavait könnyes szemekkel Mária.