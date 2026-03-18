Megkéselte szexre vágyó partnerét egy trencséni nő

Egy nő gyilkosságot követett el Trencsénben. A saját otthonában támadt rá a párjára. Petra Klenková, a kerületi rendőrség szóvivője közölte: „Csütörtökön éjszaka egy családi ház földszintjén szándékosan megölte 54 éves élettársát” – írta a Parameter.sk.

Szexuális együttlétre akarta kényszeríteni élettársát, gyilkosság áldozata lett a férfi

Fotó: Police.hu

Metamfentamint fogyasztott a gyilkosság előtti napon

A nyomozás kezdetén két férfit vettek őrizetbe, de hamar kiderült, hogy a fő gyanúsított az áldozat élettársa, aki az elfogása után beszélt a történtekről. Védője, Jozef Podoba szerint a tragédia egy veszekedésből indult. A férfi részegen tért haza a kocsmából. Azt követelte, hogy a nő feküdjön le vele, amit az határozottan visszautasított, erre a férfi rátámadt.

A vita hevében a nő felkapott egy kést, és saját elmondása szerint egyszer megszúrta az őt bántalmazó partnerét.

A történetet árnyalja, hogy a nő a gyilkosság előtti napon pervitint (szerk: metamfetamin) is fogyasztott, és elfogása után pszichiátriai vizsgálat alá vetették. Beismerte tettét, és a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. A gyilkossággal gyanúsított nő felfüggesztett szabadságvesztése alatt követte el a bűncselekményt, amit rablás miatt ítéletek számára, így a mostani cselekmény és a korábbi ítélet miatt várhatóan hosszú évekre börtönbe kerül.