Korhadt fa alatt találták meg az eltűnt férfi holttestét

Tiszakécskén a Bács-Kiskun megyei rendőrség megtalálta egy férfi holttestét, akinek eltűnését élettársa jelentette 2025. július közepén – közölte a Baon.hu. A Kecskeméti Rendőrkapitányság szeptemberi sajtótájékoztatóján derültek ki a részletek. Az áldozatot közel két hónapig eltűntként keresték, majd augusztus végén bukkantak rá a holttestére. A nyomozás során kiderült, hogy a tettes nemcsak ismerte a gyilkosság áldozatát, hanem élettársa vőjelöltje volt.

A rendőrség az erdős területen találta meg az gyilkosság áldozatának holttestét

Az 56 éves áldozat és 80 éves élettársa kapcsolata nyolc éve bonyolult és viharos volt. A veszekedések gyakoriak voltak, sokszor kölcsönös bántalmazás kísérte szerelmüket, és a férfi többször is napokra eltűnt.

A férfi felesége is tudott a gyilkosságról

Az utolsó összetűzés július 6-án történt. Ezután a férfi nem tért haza, ami az élettársat végül gyanakvásra késztette. Amikor hazament, az ágy rendezése közben feltűnt neki, hogy a lepedő furcsán gyűrődött és lelógott. Biztos volt benne, hogy élettársát erőszakkal vitték el, ezért értesítette a rendőrséget. Az asszony azt is elmondta a rendőröknek, hogy a veje többször fenyegette az áldozatot, mondván, hogy egyszer végezni fog vele.

A rendőrség szerint a férfi veje és az élettárs bántalmazták egymást, végül a román férfi az ágy lepedőjével megfojtotta az áldozatot. A holttestet kocsival egy kitermelt erdős területre szállította, és egy kifordított fa gyökere alá rejtette.

A kihallgatások során a férfi ellentmondásokba keveredett, majd végül beismerte tettét. Emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe, és a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi felesége tudott a bűncselekményről, és segített eltüntetni a ruhákat. Ellene bűnpártolás miatt indult eljárás.

A nyomozást lezárták, és a rendőrség vádemelést javasol az ügyben.