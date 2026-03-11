Egy 38 éves férfi – a gyilkosság gyanúsítottja – március 10-én kora hajnalban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nyékládháza egyik szőlőhegyi kisházában volt az ismerősével. Azt nem tudni, mi történt közöttük, de az biztos, hogy a férfi rátámadt erre az emberre. Megkéselte és olyan erősen fejbe verte, hogy áldozata a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Gyakorlatilag agyonverte.

Gyilkosság történt Nyékládházán

Fotó: Police.hu

A bejelentés után forró nyomon indultak a gyilkos után a helyi nyomozók.

Hamar rájöttek, ki ölhetett a kisházban. Elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a 38 éves férfit, akivel szemben emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Kezdeményezték az őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását a rendőrség oldalán olvasható információk szerint.

Eközben a Pest vármegyei Budakeszin történt februári gázrobbanás és négy halálos áldozatot követelő tűz túlélője az életéért küzd az egyik fővárosi kórházban. A legendás lemezlovas barátai és a rokonai is nagyon szeretnék, ha felépülne. Hogy kiről van szó, megtudhatja, ha ide kattint!

Sebestyén Balázsékhoz akart betörni az aldis gyilkosság elkövetője

P. Olivér István különös kegyetlenséggel követett el egy gyilkosságot egy parkolóban évekkel ezelőtt. Állítólag ő az, aki Sebestyén Balázsékra is ráijesztett azzal, hogy megpróbált bejutni a Rádió 1 stúdiójába. Ezt a történtetet is megismerheti, ha ezt a cikkünket elolvassa. Kattintson!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.