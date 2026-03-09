Letartóztatták az újfehértói gyilkost – akár életfogytiglant is kaphat

Az Origo is beszámolt róla, hogy gyilkosság történt március 4-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen. A Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója most egy hónapra elrendelte az előre kitervelt emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását – írta meg a Nyíregyházi Törvényszék közleménye alapján a Szon.hu.

Ennek a háznak az udvarán történt a gyilkosság Újfehértón

Fotó: Sipeki Péter/szon.hu

A gyanú szerint az 50 éves T. Zoltán beosont volt felesége újfehértói otthonába, az emeleten rejtekhelyet keresett, ahol mozdulatlanul várt a legmegfelelőbb pillanatra. Amikor az asszonyhoz vendég érkezett, és a féltékeny exférj megbizonyosodott arról, hogy volt felesége és a férfi közelebbi kapcsolatban állnak egymással, egy 20 cm pengehosszúságú késsel a kezében megjelent a lépcsőn és üldözőbe vette a sértetteket.

Brutális gyilkosság a kertben

Az asszony és vendége a házon keresztül az udvarra futottak, ahol T. Zoltán utolérte a férfit, majd a mellkasán, valamint a nyakán több alkalommal megszúrta. A sértett a sérülések következtében a helyszínen meghalt. Az asszonynak azonban sikerült a szomszédba menekülnie, onnan értesítették a mentőket és a rendőrséget.

Még nem végleges a letartóztatásáról szóló döntés

A férfi korábban vagyon elleni bűncselekmény miatt volt már büntetve. A mostani bűncselekmény akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ezért, valamint a gyanúsított laza családi kötődéseire tekintettel a bíróság szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne. Esetleg megkísérelné befolyásolni a tanúkat, ezzel megnehezítve a bizonyítást, valamint a volt felesége sérelmére újabb bűncselekményt követne el, ezért elrendelte letartóztatását.

A végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője azonban enyhébb kényszerintézkedés elrendelése végett fellebbezést jelentett be vele szemben, így az nem végleges.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!