Újabb sokkoló részletek a könyörtelen újfehértói gyilkosságról – videóval és képekkel

Ahogy arról az Origo is beszámolt, brutális bűncselekmény rázott meg szerdán egy szabolcsi települést. A rendőrség gyilkosság ügyében vizsgálódik, miután egy férfi halálra szúrta volt felesége új párját Újfehértón. Az esetről a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál osztott meg újabb részleteket a Tényekre hivatkozva.

Bilincsben, vezetőszáron az újfehérti gyilkosság elkövetője

Fotó: police.hu

Gyilkosság Újfehértón: késsel, lesben állva várta volt feleségét

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a féltékeny férfi szerda este beosont volt felesége házába, majd egy késsel a kezében várta, hogy a nő és új párja hazatérjenek.

Amikor az áldozatok gyanútlanul beléptek a házba, az exférj azonnal rájuk támadt. A két megtámadott menekülni próbált, és kifutottak az udvarra, de a férfi lemaradt a nő mögött.

Az udvaron érte utol áldozatát

A feldühödött támadó hamar utolérte riválisát, majd dulakodás közben többször nyakon és hátba szúrta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A település lakóit sokkolta a tragédia. A helyiek szerint az áldozat, Miklós köztiszteletben álló ember volt.

A férfi kőművesként dolgozott, és sokan ismerték a környéken. Egy helybéli a Tényeknek arról beszélt, hogy az áldozat tisztelettudó és szorgalmas ember volt:

Nagyon jó ember volt, nagyon szorgalmas. Mindenkivel tisztelettudó volt. Rosszat nem tudok róla mondani

– nyilatozta.

A szomszédok szerint mindig köszönt mindenkinek, és soha nem hallottak róla rosszat.

A válást nem tudta feldolgozni

A feltételezett elkövető, T. Zoltán a helyiek szerint évek óta nehezen viselte, hogy a házassága véget ért. A válásuk óta gyakran a pohár fenekére nézett. Valószínűleg akkor döntötte el, hogy bosszút áll, amikor megtudta: volt feleségének új párja lett.

A támadás után a férfi a helyszínen maradt, és megvárta a rendőrök érkezését. A rendőrség emberölés gyanújával őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását.

A Tények információi szerint a nő sokkot kapott a gyilkosság után, ezért kórházban kezelik. A helyszínről készült képgalériát ide látogatva tudja megtekinteni!