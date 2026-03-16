Megdöbbentő módon közölte gyereke halála napját a gyilkosságra készülő magyar családanya

Elképesztő módszert választott arra, hogy közölje az ismerőseivel, mikor fogja megölni a gyerekét és saját magát az a nő, aki nemrég a Bükkben, egy kirándulás során megpróbált gyilkosságot elkövetni, vagyis halálba küldeni a kisfiát azzal, hogy begyógyszerezi. Egy hatalmas, kivágott fatörzsről készült képet tett közzé, amelyre évgyűrűket rajzolt. A rajzon feltüntette a saját és a fia születési dátumát, valamint a haláluk napjaként február 27-ét is – vette észre a Blikk.
Gyilkosság vagy kiterjesztett öngyilkosság, mindegy, a lényeg, hogy a gyerek meghaljon
Pontosan ez volt az a nap,
amikor megpróbált úgynevezett kiterjesztett öngyilkosságot elkövetni a korábban egészségügyi szakasszitensként dolgozó családanya, amelynek része, hogy megöli azt, akit szeret és aztán magával is végez.
Délelőtt autóval indultak a Bükkbe kirándulni a nyolcéves gyerekkel együtt. Egy parkolónál megálltak, ahol a nő elég sok nyugtatót és béta-blokkolót vett be, és a kisfiának is adott körülbelül 10–15 szem nyugtatót, vagyis a gyanú szerint begyógyszerezte a saját gyerekét.
Másnap reggel találtak rájuk: akkor már mindketten az autó mellett feküdtek a földön.
A nő eszméletlen állapotban volt, a gyereke viszont magánál, és válaszolt a kérdésekre. Akik rájuk találtak, azonnal mentőt hívtak, mert látták, hogy a kihűlés fenyegeti őket, és mindketten életveszélyes állapotba kerültek. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a sérülteket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórházba szállította.
Az életüket csak az időben érkező, szakszerű orvosi ellátás mentette meg.
Meg akarta ölni a kicsit a saját édesanyja
A nő tette – amennyiben a gyanú beigazolódik – kimeríti a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölési kísérlet fogalmát. A bűncselekmény súlyára és a várható büntetésre tekintettel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított megszökne vagy elbújna a hatóságok elől, amit személyes körülményei nem ellensúlyoznak. Emellett az állapota önmagára és környezetére is veszélyt jelenthet, ezért attól is tartani kell, hogy szabadlábon újra megtenné, amit megtett.
Mindezek alapján a bíróság egy hónapra, április 8-ig elrendelte az öngyilkos-jelölt anya letartóztatását.
A döntés végleges – közölte az ügyészség.
Mindezek fényében még megrázóbb, hogy a mérgezés előtt nem sokkal egy mosolygós, fiával közös fotót is megosztott. A képhez ezt írta:
A világ nem kérdez… Ítél… Egy anya az egész történetet látja és érzi.”
Ha a gyanút sikerül minden kétséget kizáróan bizonyítani, a Facebookon műtős ruhában, orvosi maszkban és a nyakában sztetoszkóppal is pózoló 46 éves családanyát évekre rácsok mögé zárhatják.
A történtek idején az egyik ismerősüknél laktak szívességi lakáshasználóként. A nő azt mondta, szereti a gyerekét, illetve nem ismerte el, hogy a megölése lett volna a szándéka, mondván, nem tudott volna neki ártani. Sok dolgot kell még ebben az ügyben tisztázni, a gyógyszer mennyiségét, továbbá azt, mitől lettek rosszul egyáltalán. A fia egyébként nem került intézetbe, rokonok vigyáznak rá. Henrietta korábban orvos mellett dolgozott, de már munkanélküli volt. Sokat foglalkozott a gyerekével, akit egyedül nevelt, s akit rendszeresen vitte sportedzésekre és kirándulni is"
– árulta el a bulvár lapnak a nő egyik ismerőse.
