Győri Aston Martin-gázolás: belenézne anyja gyilkosának szemébe a gyászoló férfi

Egyre jobban marcangolja a gyász Németh János szívét, aki azóta sem tudja feldolgozni édesanyja elvesztését. Ilona a nővérétől tartott haza Szilre a vele élő fiához, amikor egy buszmegállóban halálos baleset érte. Ő lett a győri Aston Martin-gázolás egyetlen áldozata.

A győri Aston Martin-gázolás áldozatának fia, János, kezében Ilona fényképével Fotó: Bors

Videón a győri Aston Martin-gázolás helyszíne

A Kisalfold.hu munkatársa felvételt készített a halálos baleset után a helyszínen.

A sokkoló videón az áldozat gurulós bevásárlótáskája is látszik:

A luxusautót vezető gazdag fiatal sofőr elvesztette az uralmát a járműve felett,

a kocsi megcsúszott, és egyenesen a buszmegállóban kötött ki. Ott ült és várt a buszra a 76 éves asszony, az áldozat, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Gyászoló családja még nem kapott engedélyt arra, hogy megszervezze a temetését.

A rendőrök a legutóbb azt mondták, várjak türelemmel, majd ők jelentkeznek, ha van új fejlemény. Nem tudok mást tenni, hallgatok rájuk, persze a gyászom egyre mélyebb"

– mondta a Borsnak Ilona fia, Németh János.

Ilonát sokan szeretnék elkísérni utolsó útjára, hiszen aktív éveiben élénk közösségi életet élt, és mindig segített azoknak, akik rászorultak. Fia, János és Bécsben élő testvére még nem döntötte el, hogy Szilen vagy Kőszegen helyezik-e végső nyugalomra. Utóbbi városhoz is erős szálak fűzték az idős asszonyt, mivel élete jelentős részét ott töltötte.

Üzent a győri Aston Martin-gázolás elkövetője

Cs. Dávid a bíróságon, a Borson keresztül fejezte ki részvétét.

Nagyon sajnálok mindent, ami történt"

– üzente áldozata családjának.

A bíróság elrendelte a gázoló bűnügyi felügyeletét.

Az asszony fia nem érez gyűlöletet a gázoló iránt, mert tisztában van vele, hogy Dávid nem szándékosan okozta a tragédiát. A bocsánatkérésnek ugyanakkor szerinte nincs igazán értelme. Hozzátette:

ha szükséges, a bíróságon a férfi szemébe is bele fog nézni,

a büntetés mértékének megállapítását pedig a bíróra bízza.

Annyit tartok fontosnak, hogy az az ember többé ne ülhessen volán mögé. Ha nem is tiltják el örökre a vezetéstől, mondjon le róla önként"

– fejezte be az édesanyját gyászoló férfi.