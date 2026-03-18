Nem találja ki, milyen típusú autó nyerte meg a gyorshajtók Oscarját

Nem a motor hangja, hanem a tempó buktatta le egy Tesla sofőrjét, aki 100 km/órával hajtott át Kőbányán, ahol csak 50 lett volna a megengedett. Ez a gyorshajtó csak az egyik a 122 szabálysértő közül, akiket egyetlen hét alatt mértek be a kerületben.
Nem unatkoztak a rendőrök Kőbányán. Egyetlen hét alatt 122 gyorshajtót szűrtek ki a X. kerületben. Az ellenőrzést március 9-e és 15.e között tartották. A számok alapján volt mit nézni – írta a Blikk.hu.

Lebukott a gyorshajtó tesla sofőrje, 140 ezer forintos büntetés jár érte
Fotó: Tesla

Gyorshajtó Tesla bukott le Kőbányán

A hét győztese egy olyan autós lett, aki az Albertirsai úton a megengedett 50 helyett 100 km/órával száguldott végig lakott területen. Ez már nem sietség, hanem kategória. 

A mutatvány ára 140 ezer forint lett – derül ki a police.hu beszámolójából.

A rossz statisztikákra reagálva a Budapesti Rendőr-főkapitányság jelezte: nem egyszeri akcióról van szó, a sebességmérések folytatódnak. A gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb kockázati tényező a baleseteknél, így a rendőrség célja egyértelműen ennek visszaszorítása.

 

