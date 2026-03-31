Miskolcon még a vacsorájától is megfosztottak egy férfit

Miskolcon egy fiatal férfi nem mindennapi módon vesztette el a vacsoráját: augusztus 21-én hajnalban a Kazinczy Ferenc utcában egy 29 éves helyi férfi késsel fenyegette meg, hogy elvegye tőle a frissen vásárolt gyrost– írta a Blikk.hu.

Rémületében az áldozat átadta az ételt. A rendőrség gyorsan lépett: másnap azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfit kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügyben a nyomozás lezárult, a teljes iratanyag az ügyészséghez került, ahol eldől, milyen jogi lépéseket tesznek.